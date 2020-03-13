Общество

По решению Михаила Ведерникова будет обеспечен контроль за уровнем цен на лекарства и социально значимые продукты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил обеспечить контроль над ценами на лекарственные препараты и социально значимые продукты в розничной торговле. В настоящее время в адрес главы региона от населения, в том числе и через социальные сети, поступают многочисленные жалобы и обращения о дефиците или кратном завышении цен на маски и дезинфицирующие средства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Зарабатывать деньги - это нормально, но наживаться на угрозе распространения коронавируса - бессовестно и бесчеловечно. Это однозначно основание для проверки. Сформируем рабочую группу, которая оперативно будет проверять все подобные сигналы. Все информация будет передаваться в соответствующие органы для принятия мер реагирования», - заметил губернатор.

Уже через несколько часов в Пскове был совершен первый совместный рейд, в котором приняли участие специалисты территориального Управления Федеральной антимонопольной службы, представители общественности. Они посетили ряд магазинов и аптек, на которые ранее поступали жалобы граждан.

Участники контрольного выезда проверили наличие индивидуальных средств защиты и антисептиков, провели мониторинг цен на данные виды товаров. Так, например, в городской аптеке № 3 отсутствовали индивидуальные маски. Однако, по словам заведующей организации, уже завтра в пункты муниципальной аптечной сети будет поставлено 15 тыс масок. В ряде аптек индивидуальные средства защиты были в наличии, но возникли вопросы, насколько оправдана их стоимость.

Кроме того, в одном из магазинов Пскова проверено наличие круп, консервов и других продуктов первой необходимости. Эти категории товаров, несмотря на возросший спрос со стороны покупателей, были представлены в ассортименте на полках в большом количестве.

По всем выявленным в рамках контрольного выезда фактам будут проведены дополнительные проверки торговых точек и поставщиков. Кроме того, подобные внеплановые рейды в аптеки и магазины будут проводиться регулярно.

Напомним, что ранее в Псковской области указом губернатора определен комплекс мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). На территории региона организована работа «горячей линии» по вопросам коронавируса. Специалисты смогут ответить на все интересующие вопросы, а граждане смогут сообщить о своем прибытии из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.