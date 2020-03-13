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Общество

За несоблюдение квоты по трудоустройству несовершеннолетних, инвалидов и бывших заключенных предложено штрафовать работодателей

17.03.2020 18:35|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области может быть установлена административная ответственность за невыполнение требований по приему на работу инвалидов, несовершеннолетних граждан и лиц, освободившихся из мест лишения свободы – проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» внесен губернатором в региональный парламент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Условия установления и размера квоты для отдельных категорий граждан прописаны в региональном законодательстве – если в коллективе трудится 35 и более человек, при любой организационно-правовой форме и форме собственности квота определяется в процентах к среднесписочной численности.

По данным на январь 2020 года для 188 организаций и предприятий региона установлена квота для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 15 до 18 лет – на работу должно быть принято 314 подростков, однако, на квотируемые рабочие места принято только 16 граждан, относящихся к этой категории. Для трудоустройства граждан в первый год освобождения из тюрьмы квотой определено 455 рабочих мест – фактически работают 37 человек.

Авторы законопроекта предлагают наделить должностных лиц областного комитета по труду и занятости полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, выявленных в ходе осуществления контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, что, по мнению разработчиков, скажется на уровне занятости этих категорий граждан.

Для этого закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» дополняется нормой, устанавливающей ответственность за невыполнение или нарушение региональных законов, нормативных правовых актов администрации Псковской области и органов исполнительной власти области, принятых в пределах их компетенции в сфере занятости населения.

Штраф на должностных лиц предусмотрен в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Рассмотрение дел о данных административных правонарушениях предложено отнести к полномочиям мировых судей.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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