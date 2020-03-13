Общество

Ситуация со вводом дома на Юбилейной, 39 сдвинулась с мертвой точки

Ситуация со вводом дома на Юбилейной, 39 в эксплуатацию сдвинулась с мертвой точки. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Напомним, являясь руководителем Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», он принимал активное участие в судьбе дома, встречаясь с гражданами, чиновниками администраций области и города, в компетенцию которых входит решение вопроса по сдаче данного дома.

Данный вопрос долгое время находился в подвешенном состоянии. Изначально застройщик получил разрешение на строительство дома на земельном участке площадью более 3 тыс кв м, но потом его уменьшил, а оставшаяся часть отошла к сетевому магазину. Из-за этого планируемое количество парковочных мест у дома было уменьшено, что противоречило нормативам, и профильные инстанции не могли принять дом в эксплуатацию.

На сегодняшний день вариант решения проблемы, по словам Олега Брячака, найден. «Ситуация сдвинулась с мертвой точки только благодаря активной работе чиновников комитета по региональному контролю и надзору Псковской области под председательством Татьяны Смирновой. Они показали не только свою компетентность и профессионализм, но и умение договариваться с застройщиком, предлагать пути решения. Таким образом, на этот дом уже получено заключение о соответствии объекта строительства установленным требованиям. Благодаря переговорному процессу этот участок вернулся в прежние размеры, парковочных мест хватает, техническим требованиям объект теперь соответствует, и заключение получено», - констатировал Олег Брячак.

Теперь, чтобы ввести дом в эксплуатацию, по его словам, застройщику нужно обратиться в городскую администрацию за получением соответствующего разрешения.

«Я как депутат и дальше буду прилагать усилия, чтобы на уровне городской администрации не было заминок в решении этого вопроса, и чтобы дом сдали в максимально сжатые сроки, и покупатели квартир, наконец, смогли стать их полноценными собственниками», - заключил депутат.