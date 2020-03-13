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Общество

Погасить задолженность по жилью детям-сиротам можно за 6-7 лет

17.03.2020 20:13|ПсковКомментариев: 0

За последние пять лет в России число детей-сирот, не обеспеченных жильем, выросло на 30%. Сегодня в квартирах нуждаются порядка 279,3 тысячи человек. При сохранении финансирования на уровне 2019 года, потребуется 6-7 лет, чтобы полностью погасить задолженность перед ними. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты РФ за 2019 год, сообщает «Парламентская газета».

Оценка аудиторов Счетной палаты показала, что поручения президента и Правительства, направленные на улучшение жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполняются не в полном объёме. Согласно отчету, ежегодно выделяемые и осваиваемые средства в размере более 32 млрд рублей недостаточны для решения проблемы. Однако даже эти деньги используются не полностью.

«Так, в 2018 году за счёт неисполненных федеральных и региональных бюджетных назначений в объеме 3,2 млрд рублей можно было бы обеспечить квартирами порядка 2,3 тыс. человек. В 2019 году на эти нужды было предусмотрено 39,2 млрд рублей, тогда как всего для покрытия необеспеченной потребности нужно 225,3 млрд рублей. При условии сохранения объема финансирования на уровне 2019 года для полного погашения задолженности потребуется 6-7 лет», - отмечается в документе.

Наибольшая численность детей-сирот, не получивших жильё к совершеннолетию, на 1 января 2020 года наблюдается в 16 регионах страны — так же, как и два года назад. Это Иркутская, Кемеровская, Свердловская, Омская, Саратовская, Новосибирская, и Волгоградская области, Краснодарский, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Пермский края, а также республики Бурятия, Башкортостан и Тыва. Сегодня там проживает почти половина всех очередников (191 тыс. человек по состоянию на 1 января 2020 года).

В декабре 2019 года по инициативе Счётной палаты прошло совещание у председателя Правительства России, на котором было принято решение по ликвидации накопившейся к 1 января 2020 года задолженности в ближайшие пять лет. Соответствующие поручения были даны заинтересованным органам исполнительной власти.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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