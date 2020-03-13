Общество

Полная модернизация учреждений инфекционного профиля пройдет в Пскове и Великих Луках

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал просьбу администрации Псковской области о полной модернизации учреждений инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках. Об этом на официальной странице в «Инстаграм» рассказал глава региона Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что предстоит серьезная работа по разработке проектно-сметной документации, защите проектов на федеральном уровне.

«Главное, что принципиальное решение принято. Предварительно я согласовал это вопрос с курирующим вице-премьером Татьяной Голиковой», - пишет Михаил Ведерников.

Глава Региона рассказал, что президент поручил правительству выделить средства из федерального бюджета на приведение в порядок инфраструктуры приграничных районов, в том числе школ, больниц, дорог и аварийного жилья.

«В совокупности речь идет о сумме более 4 млрд рублей. Для Себежского, Пыталовского и Печорского района в этом году должны все спроектировать, работы выполнить в 2021-2023 годах. Искренне благодарен Владимиру Владимировичу за постоянное внимание к вопросам развития Псковской области и поддержку в таких важных вопросах», - написал глава региона.

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Губернатор поделился, что для обсуждения деталей реализации этих проектов он запланировал ряд рабочих встреч и консультаций в Москве, но пока Михаил Ведеринков ожидает результатов теста на коронавирус, он находится на карантине.