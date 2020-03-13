Общество

Стали известны подробности голосования на выборах ректора ПсковГУ

Выяснилось каким образом распределились голоса на выборах ректора ПсковГУ, где победила Наталья Ильина.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в результате тайного голосования сегодня, 17 марта, Наталья Ильина набрала 75 голосов членов конференции работников и обучающихся по выборам ректора университета.

Второе место в голосовании занял начальник управления научно-исследовательской деятельности Владимир Дмитриев, набрав 42 голоса, третьей стала проректор по учебной работе Ольга Серова с результатом в 14 голосов.

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Напомним, перед голосованием все кандидаты на должность руководителей образовательных организаций прошли аттестацию в министерстве науки и высшего образования РФ.