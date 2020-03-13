Общество

Власти Великих Лук: Оснований для паники по поводу коронавируса нет

После появления информации об изданном 15 марта указе губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» у жителей Великих Лук возникли некоторые вопросы и опасения, более того, в социальных сетях запестрели надписи «карантин», стремительно поползли различного вида слухи и домыслы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

Подробные разъяснения по изданному документу и указанным в нем мерам дала заместитель главы администрации Великих Лук по социальной сфере Юлия Ярышкина.

«Прежде всего, хочу сказать, что никаких поводов для паники нет, – заверила Юлия Ярышкина. – Конечно, нельзя относиться к ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции легкомысленно, тем более что Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку этого заболевания пандемией, но поддаваться паническим настроениям не стоит. Органы власти пристально следят за новостями о новом вирусе, особенно в таких как Псковская область приграничных регионах. Именно поэтому с целью принятия своевременных профилактических мер, направленных на противодействие распространению на территории нашего региона новой коронавирусной инфекции, губернатор Псковской области издал соответствующий указ. Введение таких строгих превентивных мер - очень важно, ведь наша область граничит с теми государствами, где заболевания уже зафиксированы. Дополнительного внимания требует и довольно близкое расположение Псковской области и с российскими регионами, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. К счастью, на сегодняшний день в нашем регионе нет ни одного подтверждённого случая заболевания новой инфекцией. И вот как раз, чтобы сохранить такое положение дел в дальнейшем, и был издан данный указ».

Как пояснила Юлия Ярышкина, документ подробно и чётко прописывает весь комплекс мер для организации необходимого противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая ограничительные меры для проведения массовых мероприятий и профилактические - для сфер образования, культуры, спорта и других. В частности, как известно, на неделю раньше начались весенние каникулы. Все приведенные в указе меры будут действовать до особого распоряжения главы региона.

«Несмотря на то, что обстановка и в нашем городе, и в целом, по области, стабильная, до особого распоряжения отменены все массовые мероприятия, включая досуговые, развлекательные, спортивные, – продолжила Юлия Ярышкина. – В общеобразовательных учреждениях с круглосуточным пребываниям и в детских садах серьёзно усилены дезинфекционные меры, увеличивается частота дезинфекционных обработок, проветриваний. Также в индивидуальном порядке с родителями могут прорабатываться вопросы перевода ребёнка на домашний режим, если есть возможность оставлять его под присмотром бабушки, дедушки или других родных. Всё это направлено на минимизацию контактов, разобщенность большого количества людей. Кроме того, в детских садах с усиленным вниманием будут относиться к организации так называемого утреннего фильтра, к ежедневному утреннему осмотру детей».

Также, как отметила заместитель главы администрации Великих Лук, по окончании каникул в случае необходимости будут разработаны другие ограничительные меры, направленные на предупреждение распространения вируса.

«Для отслеживания ситуации с распространением коронавирусной инфекции, оперативного принятия необходимых мер в Псковской области, а также при Администрации города созданы специальные оперативные штабы, которые сегодня переведены на круглосуточный режим работы», - сообщила Юлия Ярышкина, дополнительно добавив, что медицинские учреждения также находятся в режиме повышенной готовности.

Она рассказала, что система здравоохранения, как нашего города, так и в целом региона, полностью готова к приёму больных с коронавирусом, обеспечен необходимый запас коечных мест, медикаментов и оборудования.

«На сегодняшний день существует определенные проблемы с наличием масок в аптеках, – отметила Юлия Ярышкина, – но такая ситуация наблюдается повсеместно в нашей стране и даже в мире. И здесь важно сказать, во-первых, это временно, вопрос с обеспечением масками решается. А во-вторых, нужно четко понимать: маску важно носить больному человеку, а не здоровому. Она препятствует распространению инфекции от заражённого человека, но не гарантирует полной защиты здоровому в окружении больных. К тому же, она имеет ограниченный срок ношения: всего 2-3 часа. Главные меры профилактики коронавируса такие же, как и для других инфекций – это соблюдение личной гигиены и правил самоизоляции, то есть исключения массовых контактов. Только эти меры действенны по-настоящему».

Юлия Ярышкина призвала великолучан быть граждански ответственными, не доверять и не распространять непроверенных слухов, руководствоваться только рекомендациями официальных сайтов Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, в том числе и регионального управления, где созданы специальные вкладки, в которых содержится вся исчерпывающая информация, касающаяся новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня важно четко понимать каждому, что распространение в интернете, в социальных сетях непроверенной информации может способствовать созданию паники, привести к усложнению ситуации, к тому, например, что люди начнут сметать всё с полок магазинов, как мы видели это в других странах, хотя нет никаких оснований для панических настроений», – подчеркнула Юлия Ярышкина.

В завершение заместитель главы администрации Великих Лук призвала великолучан быть очень внимательными к своим старшим родственникам, поскольку пожилые люди находятся в группе риска по коронавирусу, а также с особенной ответственностью относиться к собственному здоровью и здоровью близких, при возникновении симптомов гриппа или простуды незамедлительно вызывать врача на дом.

Добавим, что на сайте комитета по здравоохранению Псковской области указан телефон круглосуточной горячей линии по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе связанным с коронавирусной инфекцией 8-800-444-10-41.