Общество

Что нужно знать жителю Псковской области о коронавирусе? ИНФОГРАФИКА

С 16 марта, в Псковской области вступило в силу ограничение на проведение массовых мероприятий. Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что комплекс неотложных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будет реализован и в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта и др. Гражданам России, проживающим и временно находящимся на территории области, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны, посещения массовых мероприятий. Во всех образовательных учреждениях Псковской области досрочно объявили весенние каникулы, чтобы избежать массовых скоплений детей. А студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение.

Спустя пару дней после отмены мероприятий, всем организациям Псковской области дана рекомендация по возможности перейти на дистанционный режим работы, а тем кто вернулся из-за рубежа планируется давать двухнедельные электронные больничные.

Предлагаем вам ознакомиться с инфографикой, в которой собраны основные сведения и информация о том, что нужно знать жителю Псковской области о коронавирусе.