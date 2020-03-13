Общество

Умер Эдуард Лимонов

Умер писатель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Он не уточнил причину смерти публициста. Ему было 77 лет.

Напомним, Эдуард Лимонов - русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель. Родился в городе Дзержинске 22.02.1943 года. Окончил Харьковскую школу. Пытался поступить в Харьковский пединститут.

В 1967 году переезжает в Москву, где начинает общаться с молодыми писателями, художниками, диссидентами. Пробует писать стихотворения. Затем в 1974 году эмигрирует из СССР в Америку. Пытаясь устроиться на работу, меняет 13 профессий, в том числе работает в газете «Новое русское слово». В 1976 году пишет первый роман под названием «Это я -Эдичка», где резко критикует США. Книга становится популярной, и ее переводят на множество языков. В 1980 году он переезжает во Францию. Пишет в журнал «Революсьон». Получает французское гражданство.

В 1991 году обращается в Россию с просьбой о возвращении гражданства. Прошение удовлетворяют, а Лимонов начинает принимать активное участие в политической жизни страны. Печатается в газетах «Новый Взгляд», «Известия» и др.

В 1992 году вступает в ЛДП. Затем, в 1993 году основал Национал-большевистскую партию. Запустил выпуск партийной газеты под названием «Лимонка». В 2000 году писатель издал «Книгу мертвых». Был участником военных действий в Югославии, Молдавии, Приднестровье.

В 2001 году Лимонова задержали за незаконное приобретение и перевозку огнестрельного оружия. А в 2003 году он приговорен к четырем годам лишения свободы, но освобожден условно-досрочно. Его также обвинили в терроризме.

Неоднократно принимал участие в парламентских выборах. Проявил желание стать участником президентской гонки в РФ в 2012 году, но получил отказ от ЦИК.

Лимонов был одним из основных деятелей оппозиционной коалиции «Другая Россия».