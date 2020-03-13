Общество

Дистанционное обучение началось в псковском колледже искусств

Первые уроки в режиме онлайн состоялись в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Как рассказала преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, музыковед Ирина Галковская, первые уроки в новом формате прошли с 4 курсом музыкального отделения колледжа.

«Для меня лично – это новый интересный способ коммуникации со студентами. В сложившихся обстоятельствах, это очень удобно, так как, не выходя из дома, ребята могут прослушать и лекционный материал, и ответить на заданные вопросы, и получить домашнее задание, которое необходимо будет подготовить и отправить к следующему онлайн-уроку», - рассказа преподаватель.

«Неумолимо приближается конец учебного года, а значит и Государственная итоговая аттестация выпускников. Все они получают дипломную квалификацию «преподаватель», а значит, должны быть компетентны в вопросах музыкальной педагогики и психологии музыкального восприятия. В изучении этих предметов, на мой взгляд, очень важным является непосредственное общение с педагогом, пусть даже в режиме онлайн, а не просто самостоятельное чтение учебников», - заключила Ирина Галковская.

Отметим, что, по словам студентов, принявших участие в уроке, такую актуальную и современную форму работы стоит продолжать и в дальнейшем.

Напомним, что перевод образовательного процесса в режим дистанционного обучения в колледже искусств осуществлен в соответствии с указом губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также Приказа Комитета по образованию Псковской области от15.03.2020 №286 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях» на период с 16 по 30 марта 2020.