Общество

Прокуратура Печорского района обязала администрацию обеспечить квартирой сироту

Прокуратура Печорского района по обращению молодого человека, имеющего статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Печорского района не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего он вынужден длительное время проживать у своих знакомых.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации Печорского района об обязании обеспечить сироту благоустроенным жилым помещением.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой района на контроль.