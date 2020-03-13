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Общество

Единороссы проверили наличие и ассортимент продуктов в магазинах Великих Лук

17.03.2020 21:34|ПсковКомментариев: 1

17 марта рабочая группа партийного проекта «Народный контроль» Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» провела рейд по торговым сетям города Великие Луки. Контроль осуществляли заместитель секретаря местного отделения партии Константин Максимов, помощник депутата Псковского областного Собрания Наталья Багрецова и член местного политсовета Ксения Фадеева. Целью посещения торговых точек была проверка ассортимента продуктов на прилавках магазинов, мониторинг цен и общей обстановки в условиях, когда в социальных сетях ведется распространение слухов о дефиците продуктов питания и ажиотажном спросе в городских магазинах. Ажиотаж происходит на фоне новостей о карантинных мероприятиях в связи с угрозой распространения короновируса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В ходе рейда группа посетила магазины Великолукского мясокомбината, а также торговой сети «Хороший», представленной в Великих Луках. Партийцы смогли лично убедиться в том, что ажиотажный спрос отсутствует, дефицита продуктов длительного хранения таких как крупы, макароны, сахарный песок и т.д. не наблюдается. Полки заполнены товарами в широком ассортименте.

По словам заведующих магазинами, несмотря на несколько возросший спрос, поставщики готовы и полностью удовлетворяют заявки магазинов.

Как прокомментировал итоги рейда замсекретаря местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов, все распространяемые слухи являются ложью. Эпидемиологическая ситуация в городе находится на постоянном контроле городских властей и соответствующих служб. По его словам, на данный момент в городе отсутствуют заболевшие короновирусом и лица с подозрением на инфекцию. «У великолучан нет повода для беспокойства - ситуация абсолютно спокойная. Дефицита продуктов у нас в городе нет, и не ожидается», - заключил Максимов.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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