Общество

Михаил Ведерников поблагодарил правительство за введение ограничений на пересечение границы в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведеринков поблагодарил Татьяну Голикову и Михаила Мишустина за своевременное, по его мнению, решение о введении ограничительных мер на границах РФ. Соответствующий текст глава региона опубликовал в своем «Инстаграм».

«Благодарю за своевременное и очень важное решение для Псковской области, которого ждали все наши жители. Учитывая наплыв жителей Прибалтики в наши торговые сети, это создавало серьезные угрозы для распространения коронавируса», - написал губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что 14 марта он обратился в правительсво РФ просьбой ввести ограничительные меры на пунктах пропуска в Псковской области.



«С 00:00 18 марта до 00:00 1 мая будет действовать ограничение на въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин. Ограничение не коснётся сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. Также исключение - частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника на территории РФ, а также транзитные пассажиры воздушного транспорта», - написал глава региона.

«Искренняя благодарность за сложное, но необходимое решение!», - заключил Михаил Ведерников.