В пограничном управлении ФСБ по Псковской области объяснили на кого не распространяются временные ограничения на въезд в РФ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области информирует, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта № 635-р, в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 00:00 18 марта до 00:00 минут 1 мая временно ограничивается въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь.
Временные ограничения на въезд в Российскую Федерацию не применяются в отношении:
- аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов семей указанных лиц;
- водителей автомобилей международного автомобильного сообщения;
- экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
- членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника;
- лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.