Общество

В пограничном управлении ФСБ по Псковской области объяснили на кого не распространяются временные ограничения на въезд в РФ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области информирует, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта № 635-р, в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 00:00 18 марта до 00:00 минут 1 мая временно ограничивается въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь.

Временные ограничения на въезд в Российскую Федерацию не применяются в отношении: