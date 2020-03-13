Общество

SuperJob запустил новый сервис по переходу на удаленку во время коронавируса

Распространение коронавируса вынуждает работодателей переводить сотрудников на удаленку. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob запустил сервис, который помогает компаниям организовать дистанционную работу.

В пятницу, 13 марта, наша компания после 2 дней подготовки полностью перевела свой офис (а это более 200 сотрудников) в режим работы из дома. Тестовый день показал минимальное уменьшение, а затем рост производительности. Качество наших сервисов и объем продаж остались на прежнем уровне. Этим опытом специалисты SuperJob теперь делятся со своими клиентами.

Уже в первый час после объявления о новом сервисе SuperJob получил больше 100 обращений от компаний, которые планируют в ближайшее время полностью или частично перевести сотрудников на удаленку. Больше всего компании интересовались тем, как быстро организовать работу без потери в качестве, особенностями документооборота и делопроизводства, а также переводов call-центров и других отделов, взаимодействующих с клиентами.

Новый сервис подойдет компаниям, которые не имеют практики удаленной работы. Еще острее он необходим тем, кто нуждается в переводе ключевых бизнес-процессов: подбор персонала, кадровое делопроизводство, клиентский менеджмент, продажи, бухгалтерию, контроль качества продаж и клиентского менеджмента, развитие (реклама, маркетинг, PR) и разработку информационных систем.

Первичный сбор информации займет 2-3 рабочих дня, подготовка стратегии смены формата работы затребует еще 1 день. Это самый быстрый способ безболезненно сменить офисное кресло на домашнее.