Общество

По материалам Счетной палаты возбуждено 25 уголовных дел в 2019 году

По итогам проверок Счетной палаты РФ в 2019 год в правоохранительные органы и органы госбезопасности было направлено 22 материала, по итогам рассмотрения которых было возбуждено 25 уголовных дел, говорится в годовом отчете о работе ведомства.

Согласно документу, годом ранее количество направленных материалов было ровно в два раза больше - 44 (возбуждено 40) и 46 в 2017 году (возбуждено 35 дел). Ещё два материала контрольного ведомства в прошлом году приобщены к материалам предварительного следствия, в 2018 году таких было 12, а в 2017 году - 38. Принято решение об отказе в двух случаях, еще по 20 проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В отчете также сказано, что 51 материал Счетной палатой был направлен в Генпрокуратуру (в 2018 году - 76, в 2017 году - 89). По итогам их рассмотрения вынесено 554 представления (в 2018 году - 99, в 2017 году - 222), опротестовано 9 незаконных актов (в 2018 году - ни одного, в 2017 году - 16), привлечено к дисциплинарной ответственности 231 лицо (2018 году - 76, в 2017 году - 48), еще 32 материала направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (в 2018 году - 70, в 2017 году - 105).

Между тем, ни одного искового заявления в арбитражные суды и суды общей юрисдикции в 2019 году направлено не было, тогда как в 2018 году прокуроры прибегли такой форме реагирования 7 раз, а в 2017 году - 61.

В результате прокурорского реагирования в 2019 году государству возмещен ущерб в размере 12,5 млн рублей.

Значительно снизилось количество административных дел, возбужденное инспекторами Счетной палаты: в прошлом году их было всего 52 против 81 в прошлом году и целых 389 годом ранее. По итогам рассмотрения протоколов к ответственности привлечены 40 должностных и юрлиц, 40 лиц на общую сумму штрафов в 388,34 тыс. рублей. Что в денежном выражении на порядки меньше предыдущих годов, когда в 2018 было оштрафовано 41 лицо на 85 млн 57,08 тыс. рублей, а в 2017 году - 130 должностных лиц на 23 млн 223,6 тыс. рублей.

Количество должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ, и привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам проверок осталось почти тем же: в 2019 году их было 436, в 2018 году - 492, в 2017 году - 456.