Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ангарский дом для псковичей
Легендарный БГ в Пскове!
Резиновые сапоги: за и против
Дело Гавунаса
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Парк для людей, попавших в беду
 
 
 
ещё Общество 17.03.2020 18:4921 Губернатор Псковской области почувствовал признаки ОРВИ и сдал тест на коронавирус 18.03.2020 09:240 Зампрокурора области организует прием для жителей Бежаницкого района 18.03.2020 09:080 Прокуратура настояла на ограждении территории школы в Новосокольническом районе 18.03.2020 08:550 В России к производству масок привлекут заключенных, солдат и студентов 18.03.2020 08:420 Театры, музеи и концертные залы на время карантина из-за коронавируса должны перейти в онлайн - Минкультуры РФ 18.03.2020 08:310 По материалам Счетной палаты возбуждено 25 уголовных дел в 2019 году
 
 
 
Самое популярное 15.03.2020 18:008 Каникулы в школах Псковской области начнутся с 16 марта для предотвращения коронавируса 15.03.2020 10:143 Нашлась пропавшая с младенцем великолучанка 17.03.2020 07:5615 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 15.03.2020 17:5816 В Псковской области вводят ограничение на проведение массовых мероприятий 16.03.2020 08:491 Пассажир «БМВ» скончался в реанимации после ДТП в Псковском районе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Театры, музеи и концертные залы на время карантина из-за коронавируса должны перейти в онлайн - Минкультуры РФ

18.03.2020 08:42|ПсковКомментариев: 0

Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила подведомственным театрам, музеям и концертным залам на время закрытия на карантин из-за угрозы распространения коронавируса подготовить онлайн-программы для посетителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках», - говорится в сообщении пресс-службы, пишет «Интерфакс».

Как отметила Любимова, слова которой приводятся в сообщении, «вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Они просто меняют прописку и переходят в онлайн».

«Многие учреждения культуры имеют прекрасный опыт по общению со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате: виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекций достаточно востребованы. Но нужно расширять палитру проектов, делая упор на образовательном и просветительском контенте, ведь сегодня самые активные пользователи интернета - это школьники и студенты», - уточнила глава Минкультуры РФ.

В пресс-службе также напомнили, что о переходе в онлайн первыми объявили федеральные музеи.

Виртуальные выставки для посетителей доступны на ресурсах Государственного Исторического музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковской галерее, Государственного музея Л.Н. Толстого и других.

Большой театр 29 марта в режиме онлайн-трансляции покажет балет «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея Ратманского (запись 2018 года). Собственный телевизионный канал имеет Мариинский театр, где знакомит зрителей со своими проектами. Ближайшая трансляция запланирована на 19 марта.

На онлайн-ресурсах Малого театра зрителям предоставлены аудиозаписи спектаклей с 1938 года. На сайте Московской филармонии бесплатно доступно более 2,4 тыс. видеозаписей концертов и интервью со звездами современной академической музыки.

Кроем того, на портале «Культура.РФ» собраны видеозаписи более 800 спектаклей, представляющих сокровищницу русского театра.

Напомним, в связи с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 16 марта до особого распоряжения запрещено проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. 

Поэтому все спектакли и концерты Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол перенесены до 1 апреля. 

В псковских музеях также отменены массовые мероприятия и групповые экскурсии из-за угрозы распространения коронавируса.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 391 человек
18.03.2020, 09:240 Зампрокурора области организует прием для жителей Бежаницкого района 18.03.2020, 09:170 Две мины обезврежены в Невельском районе 18.03.2020, 09:090 Около 120 млн рублей потребуется на реставрацию пяти псковских храмов из списка ЮНЕСКО 18.03.2020, 09:080 Прокуратура настояла на ограждении территории школы в Новосокольническом районе
18.03.2020, 08:550 Коптильный цех рыбзавода загорелся в Псковском районе 18.03.2020, 08:550 В России к производству масок привлекут заключенных, солдат и студентов 18.03.2020, 08:510 Водитель ВАЗа сбил пешехода на улице Поземского в Пскове 18.03.2020, 08:460 Пожилая порховичка погибла из-за неосторожного курения
18.03.2020, 08:420 Театры, музеи и концертные залы на время карантина из-за коронавируса должны перейти в онлайн - Минкультуры РФ 18.03.2020, 08:345 Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин 18.03.2020, 08:310 По материалам Счетной палаты возбуждено 25 уголовных дел в 2019 году 18.03.2020, 08:230 Председатель регионального профсоюза работников здравоохранения: Поправки в Конституцию в сфере охраны здоровья приведут к улучшениям
18.03.2020, 08:210 Причину «пустых полок» объяснили в Ассоциации розничной торговли 18.03.2020, 08:121 Великолучанка рассказала, как пережила карантин по коронавирусу в студенческом общежитии в Петербурге 18.03.2020, 08:003 Вирусологи назвали срок создания в РФ прототипа вакцины от COVID-19 18.03.2020, 07:520 В России предложили узаконить охотничьи избы и сараи
18.03.2020, 07:510 Путин обратился к россиянам в связи с угрозой коронавируса 18.03.2020, 07:420 SuperJob запустил новый сервис по переходу на удаленку во время коронавируса 17.03.2020, 22:140 До 6 лет тюрьмы может получить злоумышленник за кражу с банковского счета печерянина более 600 тысяч рублей 17.03.2020, 22:010 Полиция продолжает розыск пропавшего прошлой весной жителя Середки
17.03.2020, 21:471 Юлия Пересильд с дочками во время карантина «зажгли» под хит Little Big для «Евровидения» 17.03.2020, 21:436 Дата голосования по Конституции РФ может быть изменена из-за коронавируса 17.03.2020, 21:370 В пограничном управлении ФСБ по Псковской области объяснили на кого не распространяются временные ограничения на въезд в РФ 17.03.2020, 21:342 Единороссы проверили наличие и ассортимент продуктов в магазинах Великих Лук
17.03.2020, 21:301 Михаил Ведерников поблагодарил правительство за введение ограничений на пересечение границы в Псковской области 17.03.2020, 21:200 Прокуратура Печорского района обязала администрацию обеспечить квартирой сироту 17.03.2020, 20:546 Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию 17.03.2020, 20:470 Дистанционное обучение началось в псковском колледже искусств
17.03.2020, 20:261 Что нужно знать жителю Псковской области о коронавирусе? ИНФОГРАФИКА 17.03.2020, 20:184 Умер Эдуард Лимонов 17.03.2020, 20:130 Погасить задолженность по жилью детям-сиротам можно за 6-7 лет 17.03.2020, 19:491 Власти Великих Лук: Оснований для паники по поводу коронавируса нет
17.03.2020, 19:458 Более 10 тонн сырной продукции из Дании не пропустили через границу Псковской области 17.03.2020, 19:311 Стали известны подробности голосования на выборах ректора ПсковГУ 17.03.2020, 19:112 Полная модернизация учреждений инфекционного профиля пройдет в Пскове и Великих Луках 17.03.2020, 18:4921 Губернатор Псковской области почувствовал признаки ОРВИ и сдал тест на коронавирус
17.03.2020, 18:470 Продолжается заявочная кампания юбилейного Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020» 17.03.2020, 18:350 За несоблюдение квоты по трудоустройству несовершеннолетних, инвалидов и бывших заключенных предложено штрафовать работодателей 17.03.2020, 18:312 Ситуация со вводом дома на Юбилейной, 39 сдвинулась с мертвой точки  17.03.2020, 18:242 По решению Михаила Ведерникова будет обеспечен контроль за уровнем цен на лекарства и социально значимые продукты
17.03.2020, 18:132 Пешеходный переход обустраивают у Должицкой школы в Плюсском районе 17.03.2020, 18:060 В Псковском ЗАГСе ограничат прием граждан с 18 марта 17.03.2020, 18:020 Псков-Лада объявляет антикризисную распродажу 17.03.2020, 17:590 Небольшой дождь обещают синоптики завтра в Псковской области
17.03.2020, 17:483 Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ 17.03.2020, 17:470 Коронавирус не повлияет на деятельность избирательных комиссий Псковской области 17.03.2020, 17:418 Интерактив: Белый автомобиль врезался в красный и скрылся 17.03.2020, 17:330 Пользователи сети показали посвященные коронавирусу татуировки
17.03.2020, 17:270 Псковская таможня разъяснила правила транзита товаров, входящих в «санкционный» перечень 17.03.2020, 17:150 Псковский Росреестр проведет «горячую» линию по вопросам противодействия коррупции 17.03.2020, 16:579 Фотофакт: Начался ремонт тротуара вдоль Рижского проспекта, 14 17.03.2020, 16:552 «Ниссан» и «Мерседес» столкнулись на улице Люксембург в Пскове
17.03.2020, 16:5313 Псковский облсовпроф дал «первичкам» рекомендации на время угрозы коронавируса 17.03.2020, 16:490 Заседание Общественной палаты Псковской области пройдет заочно 17.03.2020, 16:474 УФАС проверяет обоснованность цен на антисептики в псковских магазинах 17.03.2020, 16:450 Триста часов обязательных работ назначено жителю Себежа за оскорбление росгвардейца
17.03.2020, 16:391 В ситуации борьбы с коронавирусом власти Псковской области планируют поощрять медработников 17.03.2020, 16:390 Правительство утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля 17.03.2020, 16:380 Около 2,5 тысяч пачек сигарет обнаружили пыталовские пограничники в вагонах с углем 17.03.2020, 16:350 Псковские газовики рекомендуют использовать дистанционные сервисы компаний в целях профилактики коронавирусной инфекции
17.03.2020, 16:310 Эпидемиолог рассказал, где взять защитные маски, если их нет в аптеке 17.03.2020, 16:3110 15 тысяч масок поступит сегодня вечером в центральную городскую аптеку Пскова 17.03.2020, 16:230 Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год 17.03.2020, 16:1611 Владимир Путин призвал не покупать продукты впрок
17.03.2020, 16:153 Вернувшимся из-за рубежа псковичам намерены давать двухнедельный больничный 17.03.2020, 16:081 Запас продуктов в Псковской области достаточен для того, чтобы люди не беспокоились - Вера Емельянова 17.03.2020, 16:011 Пскович пожаловался на передвижение военной техники в пределах водоохранной зоны 17.03.2020, 15:531 Коронавирус виляет собакой
17.03.2020, 15:522 Путин призвал Генпрокуратуру заняться возвратом похищенных коррупционерами средств 17.03.2020, 15:511 Дорожную разметку в центре Пскова обновят к 9 мая 17.03.2020, 15:450 Группа «Открытие» заработала в 2019 году 52,3 млрд рублей чистой прибыли 17.03.2020, 15:453 Вера Емельянова: Сельские школы готовы к дистанционному обучению в условиях угрозы коронавируса
17.03.2020, 15:380 Мобильное приложение «Мой дом» теперь работает в Пскове 17.03.2020, 15:304 Всем организациям Псковской области рекомендовано перейти на дистанционный режим работы 17.03.2020, 15:250 Кандидатура Аркадия Мурылева будет рекомендована губернатору для назначения на пост регионального бизнес-омбудсмена 17.03.2020, 15:227 Депутат Госдумы посоветовал россиянам создать дома «здравый запас» круп
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.