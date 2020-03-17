Общество

Театры, музеи и концертные залы на время карантина из-за коронавируса должны перейти в онлайн - Минкультуры РФ

Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила подведомственным театрам, музеям и концертным залам на время закрытия на карантин из-за угрозы распространения коронавируса подготовить онлайн-программы для посетителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках», - говорится в сообщении пресс-службы, пишет «Интерфакс».

Как отметила Любимова, слова которой приводятся в сообщении, «вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Они просто меняют прописку и переходят в онлайн».

«Многие учреждения культуры имеют прекрасный опыт по общению со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате: виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекций достаточно востребованы. Но нужно расширять палитру проектов, делая упор на образовательном и просветительском контенте, ведь сегодня самые активные пользователи интернета - это школьники и студенты», - уточнила глава Минкультуры РФ.

В пресс-службе также напомнили, что о переходе в онлайн первыми объявили федеральные музеи.

Виртуальные выставки для посетителей доступны на ресурсах Государственного Исторического музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковской галерее, Государственного музея Л.Н. Толстого и других.

Большой театр 29 марта в режиме онлайн-трансляции покажет балет «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея Ратманского (запись 2018 года). Собственный телевизионный канал имеет Мариинский театр, где знакомит зрителей со своими проектами. Ближайшая трансляция запланирована на 19 марта.

На онлайн-ресурсах Малого театра зрителям предоставлены аудиозаписи спектаклей с 1938 года. На сайте Московской филармонии бесплатно доступно более 2,4 тыс. видеозаписей концертов и интервью со звездами современной академической музыки.

Кроем того, на портале «Культура.РФ» собраны видеозаписи более 800 спектаклей, представляющих сокровищницу русского театра.

Напомним, в связи с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 16 марта до особого распоряжения запрещено проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных.

Поэтому все спектакли и концерты Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол перенесены до 1 апреля.

В псковских музеях также отменены массовые мероприятия и групповые экскурсии из-за угрозы распространения коронавируса.