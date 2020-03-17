Общество

В России к производству масок привлекут заключенных, солдат и студентов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках профилактики пандемии коронавируса COVID-19 поручил министерствам и силовым ведомствам обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей, а также заключенным условий для производства средств индивидуальной защиты. Документ датирован 15 марта, пишет «Деловой Петербург».

В поручении говорится также о создании условий для выпуска средств индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты и др.) в организациях, подведомственных Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки, Росгвардии. К их изготовлению привлекут студентов, учащихся средних специальных учебных заведений, военнослужащих, пишет РБК со ссылкой на документ. Поручено направлено также во ФСИН - заключенные должны производить маски ежедневно, следует из документа. Минпромторгу поручено создать логистику для доставки СИЗ потребителям — в том числе, при помощи «Почты России» и интернет-торговли.

Ажиотажный спрос на медицинские маски и антисептики отмечается в торговых сетях и аптеках с начала марта. Рост спроса связан с рекомендациями российских властей соблюдать усиленные меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса и уделять особое внимание правилам гигиены. В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством 17 марта вице-премьер Татьяна Голикова.

В регионах России, в том числе в Москве, ввели режим повышенной готовности из-за пандемии. В страну закрыт въезд для иностранцев, отменены занятия в школах, переведены на дистанционное обучение студенты университетов. Отменены массовые мероприятия. 17 марта власти объявили дополнительные меры поддержки экономики на фоне пандемии. С 23 марта заработает приложение, через которое все желающие смогут получить консультацию врача.