Общество

ИК-5 будет изготавливать для предприятий Великих Лук подушки, полотенца, тумбочки и велопарковки

Отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции ИК-5 УФСИН России по Псковской области проведена работа по поиску заказов на изготовление товаров из сырья поставщика. В ходе переговоров с муниципальными организациями города Великие Луки были заключены договоры на изготовление нескольких видов продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, исправительной колонией с тремя муниципальными организациями Великих Лук были заключены договоры на общую сумму 100 тысяч рублей. Согласно заключенным договорам, колония обязуется изготовить ватные подушки, ватные матрацы, вафельные полотенца, тумбочки, а также парковки для велосипедов на восемь мест.

Данные заказы позволяют увеличить производственную мощность участка деревообработки, сварочного участка, швейного цеха, малярного участка, а также дополнительно трудоустроить четверых осужденных, имеющих иски по возмещению материального ущерба, причиненного совершенным ими преступлением.