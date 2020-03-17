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Общество

Псковский курсант стал призером всероссийского конкурса эссе по проблемным вопросам цивилистики

18.03.2020 10:07|ПсковКомментариев: 0

Псковский курсант стал призером Всероссийского конкурса эссе студентов, курсантов и слушателей «Гражданское право в системе современного российского права: актуальные проблемы теории и практики, вопросы корреляции».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, конкурс проходил в Перми. В нем приняли участие представители образовательных организаций Пермского государственного национального исследовательского университета, Уральского юридического института, Нижегородской академии МВД России, Омской академии МВД России, Воронежского института ФСИН России, Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета и других вузов страны.

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Красников представил на конкурс эссе «Материальная ответственность и порядок возмещения ущерба лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждениях». По итогам всероссийского конкурса псковский курсант занял призовое место в номинации «Обязательственное право: законодательные новации и проблемы правоприменения».

Научный руководитель курсанта – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Ольга Михайлова. Алексей Красников награжден дипломом и вместе с научным руководителем отмечен благодарностью организаторов всероссийского мероприятия за содержательную, актуальную и интересную работу, представленную на конкурс.

Источник: Псковская Лента Новостей
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