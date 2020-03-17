Общество

Семинар по профилактике эмоционального выгорания провели для активистов профсоюза работников культуры

16-17 марта на профсоюзной туристической базе «Алоль» состоялся обучающий семинар-тренинг по профилактике эмоционального выгорания для профактива Псковской областной организации Российского профсоюза работников культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского обласовпрофа.

Вместе с председателем обкома профсоюза работников культуры Наталией Родионовой и заведующим отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Валерией Мишаковой участники семинара - профсоюзный актив Псковского музея-заповедника, разрабатывали способы профилактики эмоционального выгорания, снятия стресса, изучали возможные ресурсы профсоюзного движения Псковской области для борьбы с эмоциональным выгоранием.

Как отметили участники мероприятия, сам выезд на туристическую базу и проводимые мероприятия являются прекрасным способом снятия накопленного стресса и одним из механизмов профилактики эмоционального выгорания.