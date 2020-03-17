В январе-феврале промышленное производство в Псковской области выросло на 8,3%

Промышленное производство в Псковской области в январе-феврале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросло на 8,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.
Прирост промышленного производства обеспечили обрабатывающие производства, по которым индекс производства составил 111,0% и добыча полезных ископаемых (индекс производства составил 137,6%). В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений зафиксировано снижение производства на 4,7%, в электроэнергетике, обеспечении газом и паром – на 9,6%.
Прирост производства в январе-феврале 2020 года по сравнению с январем-февралем 2019 года по отдельным видам обрабатывающих производств:
|
Производство пищевых продуктов
|
+ 7,5
|
|
Производство одежды
|
- 19,3
|
|
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
|
+ 14,2
|
|
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
|
- 7,8
|
|
Производство резиновых и пластмассовых изделий
|
- 6,4
|
|
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|
+ 10,2
|
|
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|
+ 29,2
|
|
Производство электрического оборудования
|
+ 4,2
|
|
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
|
+ 9,4
|
|
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
|
- 11,2
|
|
Производство мебели
|
+ 33,4
|
|
Ремонт и монтаж машин и оборудования
|
- 4,0
|
В соответствии с требованиями действующей методологии по расчету индексов производства Росстатом осуществлен переход в расчетах индексов производства на новый базисный год. В качестве базисного принят 2018 год.