Общество

В январе-феврале промышленное производство в Псковской области выросло на 8,3%

Промышленное производство в Псковской области в январе-феврале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросло на 8,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Прирост промышленного производства обеспечили обрабатывающие производства, по которым индекс производства составил 111,0% и добыча полезных ископаемых (индекс производства составил 137,6%). В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений зафиксировано снижение производства на 4,7%, в электроэнергетике, обеспечении газом и паром – на 9,6%.

Прирост производства в январе-феврале 2020 года по сравнению с январем-февралем 2019 года по отдельным видам обрабатывающих производств:

Производство пищевых продуктов + 7,5 Производство одежды - 19,3 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения + 14,2 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации - 7,8 Производство резиновых и пластмассовых изделий - 6,4 Производство прочей неметаллической минеральной продукции + 10,2 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования + 29,2 Производство электрического оборудования + 4,2 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки + 9,4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 11,2 Производство мебели + 33,4 Ремонт и монтаж машин и оборудования - 4,0