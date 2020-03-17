Общество

Учебный центр «СЭМС» приглашает получить новую профессию

Наш мир стремительно развивается, и сегодня востребованы люди с широким кругозором, которые не боятся принимать решения и стремятся получать знания и опыт. Перед нами открыты бесконечные возможности саморазвития, можно попробовать себя в совершенно новой сфере или постоянно повышать свои навыки, прокачиваясь, как компьютерный персонаж. Но как быть, если тяга к учебе есть, а желания потратить несколько лет за партой нет?

Если вас посещают такие мысли, то вам в учебный центр «СЭМС». Это организация, успешно работающая с 2013 года и обучающая более чем по 600 различным направлениям. С помощью «СЭМС» только в 2019 году более 5 тыс. человек получили новую специальность или повысили свою квалификацию.

Какие направления предлагает учебный центр, кто может пойти к ним учиться, сколько это займет времени, а также, как можно пройти обучение бесплатно.

- Какова история создания учебного центра «СЭМС»?

- Учебный центр «СЭМС» начал свою деятельность с обучения по рабочим специальностям, потом в перечне услуг стали появляться новые профессии. В 2013 году в центре работало всего лишь несколько сотрудников, затем штат стал разрастаться, добавлялись новые отделы, на сегодняшний день у нас трудится 58 человек. Мы растем, развиваемся, стараемся удовлетворить все потребности заказчиков. Зарекомендовали себя, как ответственный и добросовестный поставщик услуг.

- Какие направления существуют?

- Мы проводим обучение по рабочим специальностям, таким как стропальщики, монтажники, слесари, сварщики и многим другим профессиям. обучение проводим как первичное, так и повышаем имеющийся разряд. Так же у нас есть курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов. Профпереподготовка в последнее время стала отличной альтернативой второму высшему образованию.Слушатель приобретает новую квалификацию, что дает возможность реализовать себя в абсолютно новой сфере. По окончанию обучения слушателю выдается диплом установленного образца. Если переподготовка открывает новые возможности, то повышение квалификации-это усовершенствование знаний и умений в рамках уже имеющийся специальности. В том числе у нас можно пройти обязательное обучение в рамках трудового законодательства, а это требования охраны труда, оказание доврачебной помощи, пожарно-технический минимум и другие краткосрочные курсы, необходимые всем юридическим лицам. Последние годы активно продвигаем обучение через Центр занятости населения - это бесплатное обучение по сертификатам. Реализуем программы обучения людей предпенсионного возраста, обучаем педагогических и медицинских работников.

- Чем отличается второе высшее от профессиональной переподготовки?

- В программах обучения вуза присутствуют базовые дисциплины: русский язык, математика и прочее. И только после их изучения слушатель переходит к спецкурсу. Переподготовка исключает базовые дисциплины и включает в себя только спецкурс, исходя из этого объем программы значительно уменьшается, и слушатель получает только необходимые знания в рамках выбранной квалификации. Профпереподготовка - это доступная альтернатива второму высшему образованию. Основные преимущества - краткие сроки и более низкая цена по сравнению с обучением в вузе. Стоимость второго высшего начинается от 40 тыс. рублей и доходит до 100 тыс рублей. Стоимость профпереподготовки в среднем обойдется от 12 до 15 тысяч рублей. К прохождению обучения допускаются слушатели, имеющие не ниже среднего профессионального образования.

- Кто ваши преподаватели?

- У нас есть штатные педагоги, преподающие основные наиболее востребованные направления: бухгалтерское дело, самоходная техника, госзакупки, охрана труда и многое другое. Очень много преподавателей, работающих удаленно. Это действительно очень крутые специалисты в своем деле, они готовят учебно-методические материалы для дистанционных курсов, при необходимости оказывают консультационную поддержку в формате вебинаров для учеников, которые проходят обучение по их курсам, педагоги участвуют в экзаменационной комиссии.

Можно казать, что у нас 100% сдача экзаменов: это возможно благодаря нашим материалам и качеству работы преподавателей со слушателями. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту. Менеджеры ведут клиента от заявки до экзамена. Преподаватели курируют его, подготавливают к экзамену, помогают, отвечают на вопросы и прочее.

- Кто может получить у вас профессию?

- Обучаем всех, кто закончил школу, наш клиент в среднем от 20 до 60 лет. Профессию может получить абсолютно любой обратившийся к нам слушатель, имеющий (если это рабочая профессия) не менее 11 классов образования и трудовой стаж по специальности. Или любой слушатель, имеющий не ниже среднего профессионального образования.

- Как проходит обучение?

- У нас две формы - очная и заочная с применением дистанционных технологий. Очное обучение мы проводим, как в городе Пскове, так и в других городах на территории заказчика.Используем дистанционную форму, когда не требуется прохождение практики, или есть возможность ее пройти на предприятии в своем населенном пункте. Мы реализуем свои программы на территории РФ в рамках законодательства.

- Сколько времени занимает обучение?

- Программы у нас абсолютно разные. Объем программы варьируется в зависимости от изначального образования. Минимальная программа 16 часов - это оказание доврачебной помощи. И самая большая программа - 1000 часов. Столько времени, например, занимает профпереподготовка на учителя русского языка и литературы. То есть пройти профпереподготовку при наличии высшего образования — 250 часов, а со средним профессиональным - в два раза больше. Рабочие специальности в среднем занимают около 200 часов. Повышение квалификации - 72 часа. Есть программы и по 140, и по 118 часов. Многое зависит от объема информации, заложенной в учебный план.

- Что нужно, чтобы начать обучение?

- Чтобы начать обучение, необходимо подать заявку, написать заявление, заполнить договор на обучение, предоставить необходимый пакет документов: паспорт, трудовая книжка и документ об образовании. Для рабочей специальности надо предоставить фотографию, которая будет в дальнейшем вклеена в удостоверение.

- У вас много рабочих профессий. Вы обучаете в основном мужчин?

- Изначально мы развивали себя в рабочих специальностях, поэтому у нас 90% прайса занимают мужские профессии. Потом мы добавляли новые программы, сейчас у нас немало предложений и для женщин. В основном это профпереподготовка: бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, воспитатель, санитарка, перечень достаточно большой, можем предложить женщинам до 30 направлений обучения. У нас было несколько дам, которые проходили обучение и успешно сдавали экзамены на тракторные права. Есть и популярные направления: мастер маникюра, флорист, ландшафтный дизайнер, швея. Эти специальности женщины могут освоить бесплатно благодаря нашему участию в региональном проекте.

- Что это за проект?

- Мы участвуем в региональном проекте с Центром занятости населения по обучению женщин, находящихся в декрете, обучаем людей предпенсионного возраста и безработных женщин с детьми до 6 лет включительно. Сертификат на бесплатное обучение выдается в Центре занятости населения. Безработным женщинам, имеющим детей дошкольного возраста и обратившимся в органы службы занятости, выплачивается стипендия на время обучения.

Контакты:

Адрес: г. Псков, ул. Советская 51, офис 21.

тел/факс: 8(8112) 220-330

e-mail: Sems-pskov@yandex.ru

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