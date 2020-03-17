Общество

Более 260 несовершеннолетних примут участие в профильных сменах «Поверь в себя» в этом году

В Пскове состоялось очередное заседание межведомственной комиссии при администрации Псковской области по профилактике правонарушений. Совещание с участием представителей органов исполнительной власти региона, правоохранительных структур и ведомств провел руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

Один из вопросов, который был рассмотрен на межведомственной комиссии, касался организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в рамках профильной смены «Поверь в себя».

По словам начальника отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирины Зориной, в этом году планируется провести три профильные смены: две - летние и одну - осеннюю. Между ними будут организованы мероприятия по индивидуальному и групповому сопровождению несовершеннолетних, а также будет оказана поддержка их семьям. В сменах «Поверь в себя» планируется задействовать более 260 детей. На эти цели в 2020 году предусмотрено более 2 млн рублей.

Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов отметил, что в текущем году на организацию детского отдыха и оздоровления из областного бюджета будет выделено более 77 млн рублей.

Также члены межведомственной комиссии обсудили вопрос по усилению контроля за организацией пассажирских перевозок водным транспортом в ходе навигационного периода 2020 года. В настоящее время в Толбице завершается строительство причала. Его возводят в рамках международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония». Для обеспечения транспортной доступности Талабского архипелага планируется приобретение дополнительно пассажирского катера на 34 места.

На территории Псковской области проводятся еженедельные рейды по выявлению нарушений законодательства в сфере водного транспорта, организуются посты на берегу, а также патрулирование и выявление нарушителей непосредственно в акваториях рек и озер.

В рамках заседания также рассмотрен вопрос об организации проведения аукционов по выбору уполномоченных организаций на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки.