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Общество

Взять тайм-аут до конца марта в планировании путешествий советуют псковичам туроператоры

18.03.2020 12:19|ПсковКомментариев: 0

Взять тайм-аут до конца марта в планировании путешествий посоветовали псковичам руководители местных туристических компаний. Единое мнение они высказали 18 марта на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Так, по словам директора туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светланы Барановой, в ближайшие две недели ситуация, сложившаяся в связи с угрозой коронавируса и падением курса рубля, вероятно, станет понятнее, и тогда туристы смогут планировать поездки.

«Возьмите паузу до конца марта, а потом мы вам поможем», - продолжила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова.

По словам директора туристической фирмы «Глобал Трэвл Псков» Александра Ефимова, в сегодняшних условиях туроператоры предлагают путешественникам альтернативу: поехать в те страны, которые открыты для гостей, отдохнуть в России, вернуть деньги за минусом понесенных затрат или перенести отпуск на более поздний срок. Чаще всего, уточнил Александр Ефимов, клиенты предпочитают последний вариант. «Поскольку направление обдуманное, деньги никто терять не хочет, поэтому пересматривают график своих отпусков», - пояснил он.

В свою очередь заместитель директора туристической компании «Славянский тур» Ольга Щербакова добавила, что туристы, которые соглашаются на перенос времени отдыха, выигрывают, так как «переносят деньги, которые вложили по прежнему курсу».

Что касается путешествий по России, то, как заметила Светлана Баранова, это в настоящее время бессмысленно, поскольку все музеи закрыты. Это касается и Псковской области. С другой стороны, по ее словам, отмечен интерес к отдыху на природе, в том числе и в псковском регионе.

Теги: #туризм #путешествие #экономика #отдых #курсы валют #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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