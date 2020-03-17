Общество

ЛДПР временно отменяет личные приемы жителей Псковской области

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения коронавируса, Псковское региональное отделение партии ЛДПР приняло решение о временной отмене личных приемов граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения ЛДПР, все обращения на имя руководителя фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антона Минакова или координатора ПРО ЛДПР Артема Васильева желательно присылать по почте (электронной или обычной) или сообщать о проблемах по телефону.

Почтовый адрес: г. Псков, ул. Советская, 47, 180000, Псковское региональное отделение политической партии ЛДПР (ПРО ЛДПР);

Электронная почта: pskov@ldpr.me;

Телефон: 8 (8112) 66-87-00 .

По данным на вторник, 17 марта, в России коронавирусом заболели 93 человека. При этом официально случаев заражения в Псковской области пока не выявлено. Региональные и федеральные власти уже приняли ряд мер для предотвращения эпидемии: отменяются массовые мероприятия, закрыты школы и институты, ограничен въезд иностранцев в Россию.

Впрочем, лидер ЛДПР, Владимир Жириновский, призвал жителей страны не поддаваться панике. «Еще месяц назад многие посмеивались над карантинными мерами ЛДПР (не здороваться за руку, носить маски, чаще мыть руки), а теперь это мейнстрим, - объяснил Владимир Жириновский. - Во всем мире люди самоизолируются, президенты не жмут рук, женщины не целуются, отменяются все массовые мероприятия».

Вирус отправил всё человечество на принудительные каникулы. Но теперь ситуация привела к другому перегибу, считает лидер ЛДПР.

«В панике некоторые люди сметают с полок магазинов все подряд продукты, туалетную бумагу, консервы, промтовары. Зачем это делать? Вы накупите – у вас большая часть всё равно испортится или вы так и не воспользуетесь ими, а другому человеку не достанется», ‒ подчеркнул председатель ЛДПР.

В этом нет никакого смысла, считает политик.

«Оставайтесь бдительны, меньше контактов с окружающими. Если есть возможность, то даже с родственниками лучше находиться в разных комнатах в квартире. Но не поддавайтесь панике и истерии», ‒ резюмировал Владимир Жириновский.