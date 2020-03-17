Общество

Почти тонна опасной говядины уничтожена в Псковской области

В Псковской области уничтожено 993 килограмма опасной говядины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Себежском районе при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области было приостановлено движение транспортного средства, перевозившего замороженное мясо. Продукция следовала с территории Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

Государственные инспекторы установили, что 993 килограмма говядины перевозятся без ветеринарных сопроводительных документов, а на самом товаре отсутствуют маркировки. Таким образом, невозможно подтвердить качество, безопасность и установить происхождение мясной продукции. Также специалисты ведомства выявили нарушение ветеринарно-санитарных правил, предусматривающих соблюдение температурного режима при транспортировке и хранении - в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

В соответствии со статьями 3, 25 Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» это мясо признали некачественным и опасным.

Сотрудники Россельхознадзора изъяли продукцию из оборота и направили на уничтожение. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.