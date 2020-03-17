Общество

Начинается видеотрасляция программы «Особое мнение» с Андреем Царевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области, член Общественной палаты РФ, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев.

Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ним о поправках в Конституцию РФ, адекватности принимаемых мер по противодействию коронавирусу. Также гость студии расскажет о своей работе в Общественной палате РФ и о деятельности ЦЛП.

Вопросы Андрею Цареву можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.