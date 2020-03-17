Общество

Псковское областное Собрание предусмотрит возможность для дистанционного участия депутатов в сессиях

Разработать норму регламента о возможности дистанционного участия депутатов областного Собрания в сессиях поручил правовому управлению председатель регионального парламента Александр Котов. Предложение о включении в режим работы удаленного формата спикер озвучил 18 марта в ходе Совета Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции дальше, но должны быть готовы проводить заседания, принимать решения с учетом изменившихся условий и не подвергать ненужному риску людей. Мы не можем отложить проведение сессий на 2021 год по аналогии с Чемпионатом Европы по футболу. Наша задача - сохранить работу законодательного органа, быть готовыми к тому, чтобы в нужный момент минимизировать количество участников и по максимуму перевести их присутствие в удаленный режим. Это не значит, что уже со следующей сессии мы перейдем к такой форме работы, но условия должны быть предусмотрены заранее и закреплены нормативными актами», - обратился к членам Совета Собрания Александр Котов.

В настоящее время регламент Псковского областного Собрания предполагает личное присутствие депутатов на сессии, но допускает в исключительных случаях право передачи голоса другому депутату, которое должно быть подтверждено заявлением.

«Норму, которая нам позволит собираться дистанционно, мы будем использовать в крайних случаях и тогда, когда решит Совет Собрания, оценив обстановку», - отметил Александр Котов и предложил уже предстоящую сессию, назначенную на 26 марта, провести с ограниченным количеством приглашенных. При этом, как и прежде, все желающие смогут следить за ходом заседания онлайн - такую возможность обеспечивает официальный сайт Собрания депутатов.

Вице-спикер Юрий Сорокин дополнил предложение председателя. «Я один из тех, кто имеет высшее медицинское образование, причем, по специализации инфекционист-эпидемиолог. Хочу сказать, что неплохо было бы предупредить заранее депутатов и разрешить всем, кто чувствует недомогание, не присутствовать на сессии во избежание распространения инфекции», - отметил Юрий Сорокин. Коллеги согласились с обоснованностью предложения.

По решению Совета Собрания предстоящая сессия пройдет без десятиминутных выступлений фракций, а доклад по самому волнующему всех вопросу «О мерах по профилактике предупреждения и распространения короновируса в Псковской области» депутаты заслушают в формате парламентского часа. Всего в утвержденной повестке пленарного заседания 14 вопросов.

Напомним, Псковское областное Собрание состоит из 44 депутатов, из которых 10 работает в парламенте на постоянной основе (пять депутатов от фракции «Единая Россия», два от КПРФ и по одному от «Справедливой России», ЛДПР и «Яблока»), а 34 - без отрыва от основной деятельности. Дистанционное участие депутатов может быть обеспечено за счет формата видеоконференцсвязи, организованного в муниципальных образованиях области.