Общество

Тараканы в тарелке и клопы под подушкой: общежития ПсковГУ

В 2019 году ПсковГУ принял на бюджет более 650 студентов-бакалавров. А вместе с количеством ребят, которые поступили в вуз на платной основе, общее число студентов стремительно приблизилось к тысяче. Если верить спискам поступающих, большинству из новоиспеченных студентов потребовалось место в одном из десяти общежитий. Только условия там, по словам первокурсников, оказались совсем не такими радужными, как обещали на сайте вуза.

О первых месяцах жизни в самом крупном общежитии ПсковГУ «МК в Пскове» рассказала первокурсница Татьяна Сергеева (имя по просьбе девушки изменено)>>>

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