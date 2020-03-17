Общество

Псковская область присоединится к международной акции «Сад памяти»

Псковская область присоединится к международной акции «Сад памяти», в рамках которой на территории страны в память о погибших на Великой Отечественной войне будет высажено 27 млн деревьев. Об этом сегодня, 18 марта, в ходе пресс-конференции рассказала председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

Екатерина Родина отметила, что в регионе есть точки посадок во всех муниципалитетах. Срок реализации акции до 22 июня, однако спикер отметила, что возможен незначительный сдвиг сроков в связи с погодными условиями. «Везде высаживают разное количество деревьев, где-то около сотни, а где-то больше тысячи», - пояснила она.

Спикер отметила, что на текущий момент уже работает сайт акции, где можно зарегистрироваться в качестве участника посадки или в качестве волонтера. «На сайте доступна интерактивная карта, где обозначены все места посадок. Там содержится полная информация о том, где, когда и во сколько будут высадки», - рассказала Екатерина Родина.

«Одна из самых крупных высадок планируется в Локнянском районе у памятника Александру Матросову», - заключила председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».