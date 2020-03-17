Общество

Андрей Царев: Государство не должно брать на себя роль родителей

Государство не должно брать на себя роль родителей для детей-сирот, оно должно взять на себя обязанность по их семейному устройству. Таким мнением поделился член Общественной палаты РФ, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm), комментируя поправки в Конституцию РФ.

«Важно, что в поправках заложены семейно-ориентированные ценности нашего государства - это подчеркивает определенные приоритеты страны. Принцип семейной ориентированности государства заявлен и это очень важно. Я не думаю, что это лишнее в Конституции. Единственное, что меня смущает в этой статье, что государство берет на себя обязанности родителей, в случае если по разным обстоятельствам дети остаются без них. Государство не может стать родителями, мы это прекрасно понимаем. Оно должно взять на себя обязанность по семейному устройству», - пояснил он свою точку зрения.

Андрей Царев также отметил, что, по его мнению, положительный момент поправок еще и в том, что законодатели и политики обратили внимание на «некоторые новые вещи», например, на информационные технологии. «Помимо благ, они несут в себе и опасности. В частности, сетевой буллинг. Важно, чтобы люди понимали свою ответственность. Важно было зафиксировать момент информационной безопасности. Раздует что в Конституции отражен и некоммерческий сектор, на которые государства должно не только обращать внимание, но еще и поддерживать», - добавил он.

Кроме того, Андрей Царев подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что в Конституции РФ будет упоминаться бог. «Речь идет не о боге, а о нашем к нему отношении. Поскольку у нас все-таки большинство в нашей стране - это верующие различных конфессий, то почему это не отразить. С богом связаны наши самые добрые чувства и идеалы. Ценности, которыми, как общество, мы руководствуемся. О какой бы религии мы не говорили, определенные нравственные постулаты являются основной поведения», - резюмировал он.