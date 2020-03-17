Общество

Акция «РиоРита - радость Победы» пройдет в Пскове 9 мая

В этом году Псковская область присоединиться к проекту «РиоРита - радость Победы». В рамках акции в центре города Пскова воссоздадут атмосферу победного мая 1945 года. Об этом сегодня, 18 марта, на пресс-конференции сообщила председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

Екатерина Родина рассказала, что провести мероприятие планируется 9 мая на пешеходной части улицы Пушкина с 12.00 до 18.00.

«Вся пешеходная часть улицы будет представлять собой реконструкцию атмосферы Дня Победы 1945 года. Реалистичности атмосфере придадут аутентичные костюмы и интерактивные площадки. Впервые нами будет представлена площадка с настольными играми 40-х годов. Все желающие смогут принять участие», - пояснила спикер.

Основным организатором мероприятия выступает Театрально-концертная дирекция Псковской области.