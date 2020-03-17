Общество

В Центре лечебной педагогики Псковской области готовы поделиться опытом дистанционного обучения

В Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области есть отделение дистанционного обучения. Этой практикой в центре готовы поделиться с другими образовательными учреждениями, если она понадобится в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Мы этим направлением давно занимаемся - для детей, которые по тем или иным причинам не могут принимать участие в образовательном процессе в классе. Определенный опыт уже наработан. Если возникнет такая необходимость, мы готовы поделиться этой практикой с другими образовательными учреждениями», - сказал он.

Андрей Царев отметил, что в обществе наблюдается беспокойство и достаточно сильное напряжение в связи с распространением коронавируса. «Это объяснимо, поскольку еще нет вакцины. Что касается ограничительных мер в связи с этим, то лучше сейчас не допустить распространения вируса, чем потом оказаться в ситуации, в которой сейчас оказались некоторые страны, такие как Италия. Важно, чтобы мы сами ответственно относились и к своему здоровью, и к здоровью окружающих», - заключил гость студии.