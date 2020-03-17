Общество

Псковская область традиционно присоединится к международной акции «Свеча памяти»

Псковская область традиционно присоединится к международной акции «Свеча памяти», которая повсеместно пройдет 22 июня. В рамках акции выставляют свечи, проводят памятные мероприятия или митинги. Об этом сегодня, 18 марта, сообщила Екатерина Родина, председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в ходе пресс-конференции.

«С 20 по 22 июня у нас в Псковской области проходит Молодежный патриотический форум, где принимают участие волонтеры из разных муниципалитетов. На форуме мы предоставим им набор свечей, чтобы они смогли провести акцию в своем городе», - рассказала Екатерина Родина.

Она отметила, что важной частью акции в этом году станет распространение информации в социальных сетях.

«Есть много людей, у которых нет возможности присутствовать на акциях очно. Для них в этом году запустим широкую акцию в соцсетях. В ее рамках можно будет рассказать о своих родных, которые воевали в Великой Отечественной войне, рассказать, как они жили в это время», - рассказала Екатерина Родина.