Общество

«Поезд Победы» приедет в Псков в сентябре

«Поезд Победы» приедет в Псков в сентябре. Об этом сегодня, 18 марта, на пресс-конференции рассказала председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

Екатерина Родина пояснила, что в рамках акции был воссоздан состав времен Великой Отечественный войны, а внутри организована экспозиция. Поезд проследует по территории всей страны, в том числе прибудет и в Псков. «Ориентировочно, поезд стартует 22 июня в Бресте, его путь пройдет не только через разные регионы, но и страны», - рассказала она.

Напомним, эту акцию ежегодно проводят «Российские железные дороги». Организаторы заявляют, что «Поезд Победы» - не просто символ торжеств, а настоящая передвижная выставка. Паровоз, который тянет состав, является музейным экспонатом. Никакой электроники внутри, только паровая тяга и угольное топливо.