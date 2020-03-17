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Общество

Псковских бизнесменов попросили активнее участвовать в благотворительных акциях

18.03.2020 14:36|ПсковКомментариев: 0

Благотворительному фонду развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» удалось собрать около 190 млн рублей, которые были направлены на поддержку различных проектов и помощь конкретным гражданам. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил член Общественной палаты РФ, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев.

«Мы имеем возможность целевым образом собрать средства на поддержку граждан. Многим это помогает сохранить жизнь и здоровье», - добавил он.

Андрей Царев напомнил, что в прошлом году совместно с администрацией области фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» начал реализовывать проект «Подарок новорожденному». «Мы надеемся, что это, пусть и небольшой, но все-таки вклад в улучшение демографической ситуации в Псковской области», - отметил он.

Среди других проектов фонда Андрей Царев назвал поддержку различных фестивалей и конкурсов, которые позволяют, по его мнению, повысить инвестиционную привлекательность региона.

Кроме того, обратил внимание гость студии, в помощь некоммерческим организациям (НКО) предоставляется на безвозмездной основе автобус. «Автобус нашего фонда предоставляется НКО для реализации социальных проектов. Например, для того, чтобы развести обеды нуждающимся гражданам или провести выездной благотворительный концерт. Фонд оплачивает и бензин, и работу водителя», - добавил Андрей Царев.

Еще одна акция фонда - «Новогодний подарок» - реализовывалась при участии псковских бизнесменов. Они сделали дорогие подарки детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. При этом гость студии отметил, что ему хотелось бы, чтобы предприниматели уделяли больше внимания благотворительным акциям.

«Фонду очень непросто собирать деньги. Большую работу проводят и сам губернатор, и многие другие люди. Надеемся, что и бизнес-сообщество будет более активно в этом процессе участвовать», - заключил Андрей Царев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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