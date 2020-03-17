Общество

«Волонтеров Победы» Псковской области обучат согласно федеральным стандартам

«Волонтеров Победы» Псковской области обучат согласно федеральным стандартам. Помимо онлайн-обучения, которое запускают для всех желающих стать волонтерами на патриотических мероприятиях, в регионе также запустят и очное обучение. Об этом сегодня, 18 марта, в ходе пресс-конференции рассказала председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

Екатерина Родина пояснила,что для всех российских волонтеров уже готовят онлайн-курс, сайт на котором можно будет пройти обучение запустят в течение десяти дней.

«Мы в Псковской области будем запускать и очное обучение. Оно будет идти параллельно с онлайн-лекциями», - рассказала спикер.

Екатерина Родина рассказала, что она, Ольга Родина и Евгений Рудый вошли в число федеральных тренеров для «Волонтеров Победы». «Если будут заявки от других регионов, то мы с удовольствием проведем обучение и там», - рассказала спикер.

Председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» рассказала, что псковичей также ждет курс онлайн-лекций по истории от великолучанки Алены Васильевой, которая вошла в десятку лучших учителей истории в России.