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Общество

Жители Псковской области могут стать добровольными лесными пожарными

18.03.2020 14:24|ПсковКомментариев: 0

В марте и апреле российское отделение Greenpeace и Общество добровольных лесных пожарных проведут в Пскове цикл тренингов «Объединяя лучших», предназначенный для тех, кто хочет стать добровольными лесными пожарными.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе российского отделения Greenpeace, травяные пожары весной – большая проблема для Псковской области. Такие пожары теперь начинаются от поджогов сухой травы уже в конце марта – начале апреля (это рано для регионов Северо-Запада), и этих пожаров очень много, например, только по данным ГУ МЧС весной 2019 года в регионе произошло 1296 палов травы.

Травяные палы на осушенных торфяниках становятся началом и торфяных пожаров. В прошлом году в Псковской области добровольные лесные пожарные обнаружили пять крупных торфяных пожаров, один из которых находился буквально в 500 метрах от поселка Бежаницы – районного центра Псковской области. Всю весну жители Бежаниц дышали токсичным торфяным дымом.

В 2020 году из-за теплой и бесснежной зимы угроза масштабных травяных и торфяных пожаров еще выше. Уже в конце февраля в Псковской области начались травяные палы. Это значит, что добровольцам, как и в прошлые годы, нужно помогать в борьбе с пожарами на природных территориях и следить за торфяными пожарами. Чтобы помочь создать в Псковской области группу добровольцев, Greenpeace и Общество добровольных лесных пожарных проведут в Пскове серию тренингов.

Добровольные лесные пожарные тушат травяные и торфяные пожары и помогают бороться с огнем заказникам, заповедникам и национальным паркам. Но главное, что добровольцы стараются предотвращать пожары и занимаются экологическим просвещением. Участники тренингов узнают, как рассказывать о проблеме природных пожаров взрослым и детям, что делать, если ты оказался там, где возник пожар, научатся правильно себя вести, чтобы не стать причиной травяного, торфяного или лесного пожара.

Расписание тренингов:

  • 21 марта – разберемся, откуда возникают и к чему приводят пожарные катастрофы, такие, как те, что произошли в 2019 году в лесах Сибири, Амазонке и Австралии. Добровольцы расскажут, как они борются с природными пожарами и разберут основы техники безопасности во время тушения огня.
  • 4 апреля – узнаем, как возникают природные пожар, выясним, есть ли на самом деле естественные причины, от которых загораются весной и летом трава, леса и торфяники, и научимся рассказывать о борьбе с природными пожарами интересно и понятно.
  • 18 и 19 апреля – испытаем оборудование, которым тушат горящие траву, торф и лес. Мы вместе отправимся за город, чтобы опробовать оборудование в действии, обследуем торфяник. Если возникнет необходимость – будем вместе тушить.

Все занятия ведут сотрудники Гринпис и добровольцы Общества добровольных лесных пожарных. По закону, тушить пожары можно только с 18 лет, а стать добровольным лесным пожарным и, тем более, участвовать в тренингах может любой желающий. Тренинги бесплатные.

Чтобы не подвергать участников тренинга риску вирусной инфекции, первый тренинг будет проведен онлайн. Информация о том, как подключиться к тренингу, будет выслана участникам после регистрации.

Узнать подробности и зарегистрироваться на тренинги можно по ссылке http://forestfiretraining2020.tilda.ws/pskov.

Источник: Псковская Лента Новостей
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