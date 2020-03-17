Жители Псковской области могут стать добровольными лесными пожарными

В марте и апреле российское отделение Greenpeace и Общество добровольных лесных пожарных проведут в Пскове цикл тренингов «Объединяя лучших», предназначенный для тех, кто хочет стать добровольными лесными пожарными.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе российского отделения Greenpeace, травяные пожары весной – большая проблема для Псковской области. Такие пожары теперь начинаются от поджогов сухой травы уже в конце марта – начале апреля (это рано для регионов Северо-Запада), и этих пожаров очень много, например, только по данным ГУ МЧС весной 2019 года в регионе произошло 1296 палов травы.
Травяные палы на осушенных торфяниках становятся началом и торфяных пожаров. В прошлом году в Псковской области добровольные лесные пожарные обнаружили пять крупных торфяных пожаров, один из которых находился буквально в 500 метрах от поселка Бежаницы – районного центра Псковской области. Всю весну жители Бежаниц дышали токсичным торфяным дымом.
В 2020 году из-за теплой и бесснежной зимы угроза масштабных травяных и торфяных пожаров еще выше. Уже в конце февраля в Псковской области начались травяные палы. Это значит, что добровольцам, как и в прошлые годы, нужно помогать в борьбе с пожарами на природных территориях и следить за торфяными пожарами. Чтобы помочь создать в Псковской области группу добровольцев, Greenpeace и Общество добровольных лесных пожарных проведут в Пскове серию тренингов.
Добровольные лесные пожарные тушат травяные и торфяные пожары и помогают бороться с огнем заказникам, заповедникам и национальным паркам. Но главное, что добровольцы стараются предотвращать пожары и занимаются экологическим просвещением. Участники тренингов узнают, как рассказывать о проблеме природных пожаров взрослым и детям, что делать, если ты оказался там, где возник пожар, научатся правильно себя вести, чтобы не стать причиной травяного, торфяного или лесного пожара.
Расписание тренингов:
Все занятия ведут сотрудники Гринпис и добровольцы Общества добровольных лесных пожарных. По закону, тушить пожары можно только с 18 лет, а стать добровольным лесным пожарным и, тем более, участвовать в тренингах может любой желающий. Тренинги бесплатные.
Узнать подробности и зарегистрироваться на тренинги можно по ссылке http://forestfiretraining2020.tilda.ws/pskov.