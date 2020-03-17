Общество

«Особое мнение» с Андреем Царевым. ВИДЕО

Сегодня, 18 марта, гостем очередного выпуска программы «Подстрочник» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области, член Общественной палаты РФ, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев.

Ведущий Константин Калиниченко побеседовал с ним о поправках в Конституцию РФ, адекватности принимаемых мер по противодействию коронавирусу. Также гость студии рассказал о своей работе в Общественной палате РФ и о деятельности ЦЛП.