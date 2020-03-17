Общество

Принять участие в региональном проекте «Нет забытых обелисков» призывают жителей Псковской области

В течение 2020 года на территории Псковской области реализуется региональный проект «Нет забытых обелисков». Проект предполагает паспортизацию и благоустройство воинских захоронений Великой Отечественной войны, находящихся на территории Псковской области. Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 18 марта, рассказала руководитель общественной организации «Вечевой орден» и регионального движения «Волонтеры Победы» Ольга Родина.

«Мы планируем доехать до каждого памятника, чтобы привести его в порядок. Есть совсем маленькие обелиски в районах, мы стараемся восстановить все. Мы уже выезжали в Пушкиногорский район и неоднократно в Псковский», - пояснила Ольга Родина.

Спикер попросила жителей районов и небольших населенных пунктов предоставить информацию о том, где и какие находятся памятники, если они не зарегистрированы в общем реестре.

«Мы стараемся оказывать максимальную поддержку и местным жителям, если они сами хотят заняться восстановлением: предоставляем инструменты или транспорт в зависимости от запросов», - рассказала Ольга Родина.