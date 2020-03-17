Общество

Торжественные вручения ветеранам Пскова медалей к 75-летию Победы перенесены из-за коронавируса

Торжественные мероприятия, посвященные вручению медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», запланированные на 19 и 26 марта, перенесены. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей управляющий делами Псковской городской Думы Анна Ефимова.

Также она напомнила, что в понедельник, 16 марта, в Пскове вышло постановление главы администрации города Пскова Александра Братчикова «По предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального образования «Город Псков», основанное на решении оперативного штаба правительства РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, а также распоряжении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области. В нем было указано ограничить до ликвидации угрозы распространения заболевания проведение массовых мероприятий.

«Поэтому уже утром 17 марта сотрудники Псковской городской Думы начали обзванивать всех приглашенных на праздничные мероприятия с извещением о его переносе. Замечу, что всего на вручение юбилейных медалей были приглашены порядка 500 человек, и сообщить информацию за один день всем не представлялось возможным, поэтому этот процесс продолжился и сегодня, 18 марта», - пояснила Анна Ефимова.

Она также напомнила, что извещения о приглашении на торжественное награждение ветеранов юбилейной медалью были направлены еще 6 марта, когда речи об ограничении на проведение массовых мероприятий не шло.

Кроме того, с сегодняшнего дня главой города Пскова Еленой Полонской издано постановление о переносе всех массовых мероприятий с участием главы города Пскова, заместителей главы города Пскова, депутатов Псковской городской Думы, включая торжественное вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», до особого распоряжения.