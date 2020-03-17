Общество

Пешеходный фонтан за 5 миллионов появится в Новосокольниках летом

Фонтан появится на улице Ленинской в городе Новосокольники. Аукцион на поставку материалов, комплектующих и монтаж объявлен на сайте госзакупок, провести его планируется 30 марта.

Максимальная цена контракта составляет 5 миллионов 355 тысяч 844 рубля. Средства заложены в муниципальном бюджете. Срок выполнения работ - до 15 июля 2020 года.

Подрядчик займется подготовкой котлована, устройством железобетонной чаши фонтана, гидроизоляционного слоя, арматурного каркаса, закладных коммуникаций и бетонированием фундамента.

Затем исполнитель контракта разместит насосы, установит песчаный фильтр, подключит подводящие трубы в чашу, уложит плитку, позаботится о световом оформлении и гранитной облицовке фонтана.

«Подключение фонтана осуществляется к имеющимся сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения», - отмечается в техническом задании.

Размер фонтана - 5 на 5 метров, тип - пешеходный, количество «пенных» форсунок - 16, светодиодных светильников - такое же. Предусмотрено 10 программ водных композиций.

Также уточняется, что управление фонтаном будет автоматическое, с возможностью задания временных рамок в течение суток.