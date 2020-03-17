Общество

В Невельском районе пограничники пресекли ввоз яблок на полмиллиона рублей

Пограничники задержали грузовой автомобиль с 10 тоннами яблок вблизи деревни Чурилово Невельского района. За рулем машины находился 38-летний гражданин России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Яблоки общей стоимостью 500 тысяч рублей.пытались незаконно ввезти на территорию Российской Федерации без товарно-сопроводительных документов.

Задержанный груз и водитель в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы управлению Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.