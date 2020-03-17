Общество

Псковская гордума перешла на дистанционную форму приема обращений граждан

В Псковской городской Думе издано внутреннее постановление «О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета.

Депутатам, работникам аппарата гордумы надлежит воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных (в том числе на территории других регионов страны); от поездок и служебных командировок за пределы РФ, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях.

Кроме того, депутатам и работникам аппарата гордумы следует незамедлительно сообщать о своем возвращении в Россию, о месте, датах пребывания на указанных территориях по номеру телефона «горячей линии» комитета по здравоохранению Псковской области не позднее 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию. Кроме того, они должны в течение 14 календарных дней со дня возвращения в Россию из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, осуществлять пребывание на карантине (на дому), а при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно вызывать врача на дом.

Кроме того, в соответствии с постановлением гордума, глава города и депутаты переходят на дистанционную форму приема обращений граждан.

Управляющему делами Псковской городской Думы поручено не допускать на рабочее место сотрудников, в отношении которых приняты предписания санитарных врачей об изоляции; обеспечить ежедневное измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела, а также организовать регулярное проветривание и ежедневную дезинфекцию помещений.

Добавим, постановление подписано 17 марта и.п. главы города Пскова Владимиром Воробьевым. Глава города Елена Полонская на тот момент находилась в отпуске.