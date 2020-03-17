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Общество

Все, что останется: псковские памятники на фоне огня, воды и коронавируса

18.03.2020 17:34|ПсковКомментариев: 0

Фото: Виктор Саломатов

И огонь прошли, и воду, и медные трубы переживут - псковские памятники архитектуры видали беды и пострашнее коронавируса. Тем не менее на очередном собрании Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области упомянули и о нем, не сходящем сегодня со всех новостных лент, великом и ужасном. На носу открытие туристического сезона, а летом - реализация большого волонтерского проекта: неужели все находится под угрозой срыва? «Что же нам теперь - сложа руки сидеть?» - возмутились все присутствующие и с чистым сердцем и энтузиазмом вернулись к обсуждению насущных вопросов.

Что заботит псковских общественников больше, чем коронавирус, как будут спасать домик Стрельца в Печорах и сложно ли оконный проем превратить в дверной, если твой дом - памятник, - читайте в нашей публикации.

Работа над ошибками

Началось обсуждение с отчета комитета о работе по сохранению и популяризации памятников, включенных в Список ЮНЕСКО, проделанной в феврале-марте этого года.

Заместитель председателя комитета Антон Заруцкий сообщил о том, что за это время проведена работа по подготовке и согласованию информационных табличек, которые должны быть установлены на памятниках. Кроме того, он рассказал о том, что достигнута договоренность с Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва о корректировке плана управления объектами ЮНЕСКО. Дело в том, что номинация готовилась в 2017 году, сейчас документы нуждаются в обновлении, в том числе с учетом замечаний, касающихся управления потока посетителей и дорожного движения. По словам председателя комитета Натальи Тихомировой, эту работу должны делать профессионалы: «Институт Лихачева помогал нам в разработке номинации. Мы смогли попасть в ЮНЕСКО именно благодаря им, - подчеркнула она. - Мы рассчитываем на эту помощь. Не думаем, что цена будет высокой, мы рассчитываем на взаимопонимание».

И. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова поделилась подробностями подготовки к выпуску евробуклетов, посвященных памятникам ЮНЕСКО. Сейчас текст согласовывается с искусствоведом, зампредседателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ириной Голубевой и известным псковским искусствоведом, краеведом, историком Тамарой Шулаковой. Затем текст будет предоставлен на утверждение комитету по охране культурного наследия, после доработки публикацию вновь проверят эксперты - только тогда в комитете по туризму приступят к переводу и верстке. Разработаны несколько вариантов подачи материала по памятникам ЮНЕСКО - по географическому признаку, по принципу построения типичных турмаршрутов, либо по времени основания объектов.

Конечно, во время обсуждения буклетов и надписей не мог не возникнуть вопрос датировок и наименований. Спор этот, впрочем, завершился предсказуемо: общественникам вновь напомнили, что вся информация должна соответствовать сведениям реестра Министерства культуры, которые, в свою очередь, можно изменить только после историко-культурной экспертизы, которая требует денег. Вся эта история пока трудно реализуема, но с евробуклетами приблизиться к желаемому идеалу возможно: указать официальную информацию и сделать изящную оговорку, мол, согласно другим источникам, есть мнение и т.д. Кстати, в процессе обсуждения выяснилось, что Институт Лихачева готов сделать экспертизу по датировкам и отправить результаты в ЮНЕСКО для внесения корректировок.

Дорогу волонтерам

Обсуждая тему псковских памятников ЮНЕСКО, конечно, не обошли стороной и проблему их состояния. На некоторые, как на храм святых Косьмы и Дамиана с Примостья, уже объявлен конкурс, по результатам которого будут проведены ремонтно-реставрационные работы. Другие памятники ждут своего часа.

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Впрочем, этим летом псковские резиденты ЮНЕСКО в любом случае, не останутся без внимания: их возьмет под свою опеку проект «Волонтеры культуры».

Напомним, в прошлом году он с успехом стартовал в регионе: сотни волонтеров со всей страны собрались у нас, чтобы принять участие в работах по благоустройству территорий и уборке мусора в Псково-Печерском монастыре, Изборске, Снетогорской и Елеазаровской обителях. Они сажали деревья, обновляли заборы, косили траву, красили бордюры, сушили монастырский лук, пропалывали клумбы. А еще - обучались на мастер-классах, организовывали концерты и спортивные состязания, ездили на экскурсии и учились жить сообща, одними интересами. 

В этом году, как сообщил координатор проекта в регионе Александр Шепелев, «волонтеры культуры» вновь приедут на Псковскую землю, но на этот раз перечень объектов будет расширен, в том числе за счет памятников ЮНЕСКО. Дело за малым: комитет и общественники совместно с епархией должны составить список первоочередных дел на этих объектах, в которых могут принять участие молодые люди. Это, конечно, не реставрация и даже не ремонт, а лишь определенный перечень работ, разрешенный недавно подписанным законом «О волонтерской деятельности».

«На объектах ЮНЕСКО в Пскове существует потребность в неквалифицированных рабочих руках: 0есть вопросы вывоза мусора, облагораживания территории, - пояснил Александр Шепелев. - Это те вещи, которые будут проводиться под присмотром псковских специалистов. В этом году нас ждет шесть смен, с 15 июня по 1 сентября. В каждой смене - по 120 человек. Нам бы хотелось, чтобы 20-30 из них были псковичами. Будем благодарны, если вы поможете нам с привлечением людей

Планируется, что волонтеры будут задействованы не только в Псково-Печерском монастыре и на памятниках ЮНЕСКО, но также в Анастасьевской часовне и Домике Стрельца в Печорах.

По словам Натальи Тихомировой, работы волонтеров на всех объектах будут согласовываться непосредственно с комитетом. «Сейчас идут подготовительные работы, мы готовим перечень объектов, - добавила она. - К июню мы будем готовы сообщить, кто на каких объектах будет работать, какие работы будет проводить и уточнить прочие вопросы».

Остались при своем

На этом же заседании общественники получили, наконец, и ответ на свое предложение, сделанное администрации области в конце декабря прошлого года. Речь идет о возможности создания рабочей группы по вопросам ЮНЕСКО, в которую вошли бы все заинтересованные стороны: представители власти, общественности епархии, музейного и экскурсоводческого сообщества. Предполагалось, что в диалоге всех участников могли бы быть сформированы общие позиции по спорным вопросам.

К началу марта члены Общественного совета оформили свое предложение письменно и отправили заместителю губернатора региона Вере Емельяновой и председателю комитета Наталье Тихомировой. В этом же документе они сформулировали целый комплекс мер, которые, по их мнению, требуется предпринять в рамках работы с ЮНЕСКО.

Среди них - корректировка плана управления объектом «Храмы псковской архитектурной школы», комплексный мониторинг состояния памятников, сбор и хранение всей относящейся к ним информации, привлечение средств для решения вопросов сохранения памятников номинации за счет федеральных проектов и региональных программ, разработка возможных форм деятельности, направленной на образование, информирование и повышение осведомленности о памятниках, в том числе создание специального сайта об объектах всемирного наследия в Пскове.

Кроме того, предлагалось привлечь организации, предприятия, общественные организации и фонды к разработке, подготовке и участию в мероприятиях и программах, проводимых ЮНЕСКО, а также запланировать мероприятия по повышению квалификации ведущих специалистов отрасли, с привлечением российских и международных экспертов, в том числе по линии ЮНЕСКО.

Наталья Тихомирова поблагодарила общественников за предложения, но не более того: судя по всему, у комитета есть свое видение ситуации, от которого он отступать не собирается. Да и пускать кого-то «со стороны» в свою «песочницу» там не намерены. Как сообщила Наталья Тихомирова, вопрос о возможности создания объединенной структуры при губернаторе прорабатывался с Минкультом, по сведениям которого практика всех регионов складывается одинаково: вопросами ЮНЕСКО занимается исключительно орган охраны. «Мы назначим в комитете лиц, ответственных за вопросы памятников ЮНЕСКО, - пояснила председатель комитета. - Расширим немного наш отдел и, возможно, привлечем НПЦ. Мы сейчас в стадии обдумывания того, как лучше это сделать. Но за рамки комитета это вынесено не будет».   

Вместе с тем она отметила, что такая позиция не исключает возможности создания рабочей группы, которая сможет вносить предложения: комитет «всегда готов их рассмотреть». Прозвучало это, конечно, красиво, но не совсем правдоподобно, учитывая, что все предложения, сделанные общественниками ранее, так толком и не обсуждались.

Моя твоя не понимай

Пользователи памятников архитектуры бывают разными, но, пожалуй, главное их отличие - отношение к объекту культурного наследия. Кто-то доводит здание до безобразного состояния, кто-то делает из него «конфетку». Примеры приводить не будем - любой житель Пскова и области видел и «хороших» пользователей, и недобросовестных.

В самом центре Печор, на улице Псковской, 1, расположен памятник регионального значения, у которого, возможно, были все шансы развалиться без заботливого хозяина. Однако зданию повезло: семья Селезневых, владеющая им на правах аренды с 1999 года и на правах собственности с 2009-го, заботилась о памятнике как могла. Здесь даже ремонт кровли провели в свое время.

Что же заставило собственников обратиться с письмом в Общественный совет? Дело в том, что комитет по охране памятников отказал им в согласовании проектной документации на ремонтные работы, которые сам же сформулировал в техзадании.

По словам собственников, на протяжении девяти месяцев они не могут добиться визы на простые, казалось бы, работы: необходимо разобрать заложенные ими же до получения охранного свидетельства в 2009 году двух дверных проемов в наружных стенах здания. По мнению специалистов комитета, данные работы нарушают предмет охраны и не могут быть произведены. Не соглашаясь с заключением органа власти, владельцы совместно с автором проекта, архитектором-реставратором высшей категории Артемом Коновым просят вынести данный вопрос на очередное заседание Научно-методического совета при комитете, в состав которого входят компетентные специалисты в сфере архитектуры и реставрации.

«Очень печально, что мы выступаем не как ответчики, а как просители, - подчеркнул разработчик проекта на ремонт помещений ОКН, архитектор-реставратор высшей категории Артем Конов. - Мы не просим, а требуем. Причем не согласовать нашу документацию, а рассмотреть на научно-методическом совете. Мы считаем, что документация разработана в точном соответствии с заданием комитета и российским законодательством. Заказчик устал ждать уточнений по согласованию научно-проектной документации, выполненной в соответствии с заданием комитета. Я считаю, что комитет потому и отказывается проводить совет, что он очевидно неправ. Путать дверной и оконный проем, предмет охраны - все это вопросы методсовета, рассмотрения специалистами. Они могут меня остановить, сказать, что я не прав. Или остановить комитет. Мы в суд пойдем, но нам надо выслушать специалистов. Чего вы боитесь?»

Позицию архитектора поддержала и зампредседателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева. «Я подробно и неоднократно ознакомилась с проектом и письмами, - сказала она. - Проектировщики работали по заданию комитета. Задание составлено последовательно и логично. Но возникли противоречия между даже не толкованием, а пониманием одного выражения в составе предмета охраны. Это противоречие между проектировщиком и комитетом. Это разное понимание процесса реставрации. И это вопрос исключительно методический, для узких специалистов. Здесь не может быть обид. Это установление той истины, которая зиждется на законодательстве».

Позиция комитета также прозвучала на встрече. Как считает Антон Заруцкий, «есть официальный отказ, есть процесс его обжалования в порядке, установленном законом. Проектанты тащат в заднюю дверь то, что у них не пролезло в переднюю. На заседании методсовета рассматриваются те вопросы, которые комитет считает актуальными. Этот вопрос актуальным не является. Если вы считаете наше решение незаконным, весь пыл, жар и профессиональные знания, которые вы нам демонстрируете, надо изложить в соответствующем заявлении». К тому же, как рассказали представители комитета, собственник уже сделал заявленные виды работ, в связи с чем орган власти намерен обращаться в суд.

«Мы можем рассмотреть просьбу на методсовете, можем не рассмотреть, - резюмировала Наталья Тихомирова. - Работы по факту уже выполнены: ваш добросовестный пользователь в нарушение законов провел их без согласования с кем-либо. Я таких добросовестных пользователей поддерживать не буду».

По итогам обсуждения Общественный совет принял решение о поддержке проектировщиков и рекомендовал комитету рассмотреть научно-проектную документацию по объекту на методическом совете.

Древняя Русь, которую мы теряем

Если вопрос проектной документации по зданию в Печорах оказался самым горячим и спорным, но обсуждение дальнейшей судьбы Стрелецкого домика (Посадский дом 20-30-х годы ХVIII века, ОКН федерального значения) прошло достаточно оптимистично.

По словам автора проекта по сохранению этого уникального памятника Марины Мариненко, к началу мая завершится оформление земельного участка, а значит, можно будет начать рассматривать вопрос о консервации или реставрации памятника. Кроме того, у объекта появился владелец - администрация Печор.

Успешно прошла и встреча с потенциальными инвесторами по проекту - представителями фонда «Внимание», который возглавляет известный российский блогер Илья Варламов. Фонд готов начинать собирать средства на первоочередные консервационные работы по возведению деревянного каркаса-купола - это порядка 300-500 тысяч рублей.

Далее они согласны рассматривать вопрос о сборе денег на разработку проекта реставрации – еще около 3 млн рублей. Ведущие реставраторы по объектам деревянного зодчества высказали мнение, что реставрация памятника, несмотря на его плачевное состояние, возможна методом переборки. Сколько средств понадобится на саму реставрацию, станет ясно после оформления проектной документации. В любом случае здесь вопрос о финансировании должен будет решаться уже на более высоком уровне, как и вопрос о его дальнейшем современном приспособлении под стрелецкий музей.

Наталья Тихомирова поблагодарила общественников за неравнодушие и большую работу, а также выразила надежду на то, что «Волонтеры культуры» смогут найти себе применение и на этом объекте. Александр Шепелев, в свою очередь, предложил объединить усилия волонтеров и фонда, тем более что проект консервации ранее уже был создан силами Псковского НПЦ: над домиком будет возведен деревянный каркас-купол.

О доблестях, о подвигах, о славе

Затронули общественники на встрече и важнейшую тему содержания и охраны объектов, увековечивающих подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. К сожалению, в наши дни приходится объяснять и доказывать необходимость сохранения таких памятников.

Один из них - место подвига «великолукского Сусанина» Матвея Кузьмина. По словам общественника Андрея Иванова, в январе этого года там начались работы: говорят, что у деревни Малкино планируется построить ферму на 5000 голов. «Я обратился в комитет с просьбой о постановке объекта на учет как достопримечательного места, так как помимо места гибели и урочища там сохранились позиции 31-й стрелковой бригады, они очень хорошо просматриваются в рельефе, - рассказал Андрей. - Необходимо уточнить защитные зоны вокруг этого объекта. Если инициатива бизнеса вновь будет озвучена, надо, чтобы документация по памятнику была в порядке».

Но, как отметили в комитете, к объектам монументального искусства не защитные зоны не устанавливаются, свои регламенты действуют и для территорий со статусом достопримечательное место. Так что неравнодушным защитникам придется продумывать другие варианты сохранения места подвига Матвея Кузьмина для потомков.

Горько прозвучали и слова директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева, который долгое время занимался проблемой увековечивания памяти об узниках  немецкого концлагеря «Шталаг-372», который располагался в границах жилой застройки современной улицы Юбилейной в Пскове.

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Он напомнил, что три года назад проблема была решена благодаря приданию этой территории особого статуса на уровне муниципалитета. В 2017 году даже был проведен конкурс музейных проектов, которые могли бы быть реализованы на данной территории. «Мы вопрос считали закрытым. Но в течение этого месяца ситуация резко изменилась, - рассказал общественник. - Военные потребовали передать все их земли одним участком под свое полное ведение. А значит, охранный статус будет утрачен, так как земля уйдет под федеральное законодательство. Мы посоветовались и решили наступить на свою мечту поставить там значимый монумент и подали в комитет по охране наследия заявку на придание этому месту статуса достопримечательного. Это плохой вариант, так как мы не сможем даже монумент возвести на участке, но это лучше, чем его застроят военные».

Заявка уже отдана в комитет, в настоящий момент идет работа по ее рассмотрению. Юрий Алексеев надеется на положительный исход дела, так как подобный объект уже включался в список региональных памятников - это концлагерь Моглино. «Если нам не удалось поставить там монумент, теперь мы уже сделать этого не сможем, но не дать его застроить - наша прямая обязанность», - подчеркнул Юрий Алексеев.

***

Следующее заседание Общественного совета пройдет, скорее всего, в апреле – если, конечно, мероприятия по сдерживанию карантина в области будут сняты.

К этому времени, возможно, уже появится более подробная информация по «Шталагу», конкретизируются меры по Домику Стрельца и плану управления объектами ЮНЕСКО, пройдет заседание Методсовета по спорной документации на дом в Печорах. Коронавирус пройдет, а это – останется!

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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18.03.2020, 11:555 В январе-феврале промышленное производство в Псковской области выросло на 8,3% 18.03.2020, 11:540 Как оформить недвижимость за час: уникальная возможность появилась у псковичей и жителей области 18.03.2020, 11:470 Член Общественной палаты РФ Андрей Царев выскажет «Особое мнение» о поправках в Конституцию 18.03.2020, 11:460 Псковские туроператоры: Налоговые каникулы не решат нынешних проблем туристического бизнеса
18.03.2020, 11:420 Жители Псковской области доверились мошенникам и лишились около ста тысяч рублей 18.03.2020, 11:230 В нацпроект БКАД вошла дорога Череха - Высоцкое - «Весна-80» в Псковском районе 18.03.2020, 11:220 Псковские туроператоры заявили, что с таким сочетанием негативных факторов не сталкивались никогда 18.03.2020, 11:160 Двое детей пропали в Великих Луках
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