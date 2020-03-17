Общество

С 18 марта проведение личных приемов граждан должностными лицами администрации Псковского района приостановлено

С 18 марта и до особого распоряжения проведение личных приемов граждан должностными лицами администрации Псковского района приостановлено. Данная мера принята в соответствии с указом губернатора псковской области от 15 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространения на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции».

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации.

В случае необходимости граждане могут направлять обращения в администрацию Псковского района почтой по адресу: 180006, Псков, О.Кошевого, 4.

Также можно направлять обращения на электронную почту – pskovrajon@reg60.ru, и в Инстаграм администрации – pskovrajon.

Телефон приемной главы Псковского района – 29-31-31