Общество

Стадион «Машиностроитель» введут в эксплуатацию к 1 августа 2020 года

Стадион «Машиностроитель» сдадут к 1 августа 2020 года. «Стадион будет вовремя введен в эксплуатацию, мы очень стремимся к соблюдению сроков, перебоев в работе нет», - заявил директор компании, которая занимается строительством, Юрий Стрелков в рамках рабочего выезда главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Он отметил, что на текущий момент производятся работы по всем зданиям и сооружениям. В работах задействовано более 150 человек и 10 единиц техники.



«Для благоустройства поля ждем благоприятной погоды. Сейчас завершается монтаж металлоконструкций большой трибуны, установлена первая партия металлоконструкции малой трибуны», - рассказал Юрий Стрелков. Он добавил, что проводятся работы по отделке, ведутся внутренние и наружные сети, устанавливаются окна.



«В административном здании завершаются работы по облицовке, устанавливаются окна, прокладывается внутренняя электрика», - рассказал директор стройки.

Александр Братчиков добавил, что на стадионе смонтированы все кабельные линии, проведены вода, электричество.



«Стройка очень изменилась с приходом вашей компании. Видны положительные изменения, надеемся, что стадион будет сдан в срок», - заключил глава администрации Пскова.