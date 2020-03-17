Общество

Средства фондов персональной ответственности направят на выплаты за аннулируемые туры

Минэкономразвития подготовило и разместило для обсуждения законопроект о внесении изменений в отраслевой закон о туристской деятельности. Поправки подразумевают возможность для туроператоров в случае закрытия тех или иных направлений по решению правительств этих стран возвращать деньги путешественникам за аннулируемые туры из средств фондов персональной ответственности, сообщает «Интерфакс».

Как следует из текста поправок в законопроект, он дополняется статьей 11.8 «Особенности формирования и использования фонда персональной ответственности туроператора».

«В случаях принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания, а также возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, указанных в статье 14 настоящего федерального закона, правительством Российской Федерации может быть принято решение о возврате уплаченной туристом и (или) иным заказчиком за туристский продукт денежной суммы из средств фонда персональной ответственности туроператора», — говорится в тексте статьи.

При этом в случае, если правительство принимает такое решение, при расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского продукта туристу ‎и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Законопроект также устанавливает, что, если правительство принимает решение о возврате средств туристам из фондов, их выплачивает объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», независимо от того, достиг ли фонд персональной ответственности максимального размера. Также в случае принятия такого решения сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности могут быть изменены правительством.

«Порядок и условия возврата туристу и (или) иному заказчику уплаченной за туристский продукт денежной суммы из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора устанавливаются правительством Российской Федерации», — следует из текста законопроекта.

Ранее правительство разрешило туроператорам в связи с падением продаж и большим числом аннуляций туров из-за эпидемии коронавируса не пополнять фонды персональной ответственности до конца 2020 года.

Как сообщалось, объем продаж туров и авиабилетов сократился на 25-90% в зависимости от направления из-за ограничений, связанных с карантинными мерами, которые правительства вводят для предупреждения распространения коронавируса.