Общество

Акция «Июль Победы» пройдет в Пскове и ряде муниципалитетов

Акция «Июль Победы», посвященная годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в этом году состоится не только в Пскове, но и в ряде муниципалитетов области. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказала руководитель общественной организации «Вечевой орден» и регионального движения «Волонтеры Победы» Ольга Родина.

«Это новый региональный проект, который мы запустили в прошлом году. Мы обратили внимание на то, что молодежь плохо знает даты освобождения городов и населенных пунктов Псковской области. В связи с этим мы придумали вот такое мероприятие, которое состоится именно в июле», - рассказала Ольга Родина.

Она отметила, что в рамках «Июля Победы» будут организованы различные интерактивные площадки, как «Полевая почта», «Призывной пункт» и другие, также пройдет полевой концерт.

«Мы планируем посетить 6 или 7 районов - Островский, Пустошкинский, Себежский и другие. Наш "Июль Победы" пойдет путешествовать по области», - заключила спикер.